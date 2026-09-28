Mega και Alpha βρέθηκαν, εναλλάξ, στην πρώτη θέση τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου (26-27/9)

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Κέρδισε τη μάχη τηλεθέασης του Σαββάτου το Mega ως ένα βαθμό χάρη στη συγκέντρωση τηλεθεατών στην βραδινή μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της επιθεώρησης του Μάρκου Σεφερλή αλλά και στην επίδοση της ενημερωτικής εκπομπής «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη.

Ο ΣΚΑΪ ήταν το δεύτερο σε προτιμήσει κανάλι προσπερνώντας για δεύτερη μέρα στη σειρά τον Alpha, χάρη στις διπλές μεταδόσεις αγώνων μπάσκετ του Super Cup. Τέταρτος ήταν ο ΑΝΤ1, χάρη και στην ελληνική ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι».

Την Κυριακή (27/9) την ρεβάνς πήρε ο Alpha χάρη στην υψηλή συγκέντρωση τηλεθεατών στην διάρκεια της απευθείας μετάδοσης του ποδοσφαιρικού αγώνα Γερμανίας– Ελλάδας στο Nations League.

Η ένταση ήταν τέτοια ώστε επηρεάστηκαν οι επιδόσεις των Mega και ΣΚΑΪ, αλλά και του ΑΝΤ1.

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