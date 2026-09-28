H θερμή χειραψία Τσίπρα – Λινού στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

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Δεν πέρασε απαρατήρητη η παρουσία της ανεξάρτητης βουλευτή Αθηνάς Λινού στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπου πραγματοποίησε παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας.
Μάλιστα, τα φωτογραφικά κλικ απαθανάτισαν και την ιδιαιτέρως θερμή χειραψία που αντάλλαξε η βουλευτής με τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ.
Εξάλλου, οι φήμες θέλουν την κ. Λινού να είναι υποψήφια με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα στον Βόρειο Τομέα, αν και η βουλευτής δεν έχει παραιτηθεί από την έδρα της στη Βουλή, όρο που είχε θέσει ο κ. Τσίπρας προκειμένου να διαβεί κάποιος το κατώφλι της Αμαλίας.
Λεπτομέρειες… άσε που η Αθηνά Λινού δήλωσε πρόσφατα ότι θα την ενθουσίαζε και μια συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛ.Α.Σ., οπότε έχει και αυτό την αξία του με το ρευστό πολιτικό σκηνικό.
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