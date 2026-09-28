Ο Κασσελάκης δοκιμάζει όλα τα τηλεοπτικά πλατό – Από τον Μπογδάνο στο… Cash or Trash

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Από τον Φειδία και τον Άδωνι στον Μπογδάνο και τώρα… στο «Cash or Trash». Ο Στέφανος Κασσελάκης συνεχίζει να εκπλήσσει με τις επιλογές του και αυτή τη φορά βρέθηκε στο πλατό της Δέσποινας Μοιραράκη, όχι για πολιτική συζήτηση, αλλά για να δημοπρατήσει ασημικά της μητέρας του.

Ο πρόεδρος των Δημοκρατών αποφάσισε να διαθέσει τα αντικείμενα για καλό σκοπό, στηρίζοντας το σωματείο «Γίνε Άνθρωπος», που υποστηρίζει γυναίκες και οικογένειες που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες.

Μάλιστα, η εμφάνιση είχε και τη δική της… τηλεοπτική στιγμή, όταν η Δέσποινα Μοιραράκη μίλησε ανοιχτά για τη δική της εμπειρία κακοποίησης. Ο Κασσελάκης, από την πλευρά του, δήλωσε «υπερήφανος» για το θάρρος της και μίλησε για την ανάγκη στήριξης των θυμάτων.

Τα ασημικά των οίκων Mappin & Webb και Christofle εκτιμήθηκαν τελικά στα 1.000 ευρώ, ποσό που ικανοποίησε τον Κασσελάκη.

Και κάπως έτσι, ο άνθρωπος που μέσα σε μόλις ενάμιση χρόνο πέρασε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στη δημιουργία ενός «φιλελεύθερου κέντρου», από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις με την Αριστερά στις παρτίδες τένις με τον Άδωνι και από τον Φειδία στον Μπογδάνο, βρέθηκε αυτή τη φορά να… χτυπά το σφυρί της δημοπρασίας.

Η πολιτική έχει πολλά πρόσωπα. Ο Κασσελάκης φαίνεται πως δοκιμάζει… όλα τα τηλεοπτικά πλατό.

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