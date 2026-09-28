Απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη ο Μπαντελά κατά ΜΜΕ που αποκάλυψε παλαιές αντισημιτικές δηλώσεις του – Πώς «ξεπλύθηκε» από το κακό του παρελθόν

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Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (RN) Ζορντάν Μπαρντελά διέψευσε ένα ρεπορτάζ του ιστοτόπου ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediapart σύμφωνα με το οποίο έκανε αντισημιτικά σχόλια σε ιδιωτικές συζητήσεις του πριν από σχεδόν μια δεκαετία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ωμή επινόηση».

Το δημοσίευμα αυτό βλέπει το φως της δημοσιότητας την ώρα που το ακροδεξιό κόμμα επιχειρεί να «καθαρίσει» την εικόνα του από ρατσιστικές και αντισημιτικές υποψίες και να οικοδομήσει στενούς δεσμούς με το Ισραήλ. Η Μαρίν Λε Πεν, η υποψήφιά του στις προεδρικές εκλογές του προσεχούς Απριλίου, προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

«Αμφισβητώ επισήμως τις κατηγορίες που διατυπώνει σε βάρος μου ο Mediapart, αποδίδοντάς μου παραληρηματικές και αντισημιτικές δηλώσεις που υποτίθεται ότι έκανα όταν ήμουν ανήλικος» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Μπαρντελά, ανακοινώνοντας ότι ανέθεσε στον δικηγόρο του να ξεκινήσει «τις κατάλληλες διαδικασίες» σε βάρος του μέσου.

Ο ιστότοπος ανέφερε ότι εξέτασε δεκάδες ιδιωτικά μηνύματα του Μπαρντελά κατά την περίοδο 2013-15, τα πρώτα χρόνια της πολιτικής καριέρας του στον RN και διαπίστωσε ένα «μοτίβο αντισημιτικής και συνωμοσιολογικής ρητορείας». Σε ένα μήνυμά του ο Μπαρντελά έγραφε ότι «όλες οι τράπεζες ανήκουν σε Εβραίους». Σε άλλο, ότι «ο Εβραίος πρέπει να κυριαρχεί στους άλλους λαούς, να τους συντρίβει και να τους κλέβει, ένας σιωνιστής είναι κατ’ ανάγκη Εβραίος, σε βάθος».

Το μέσο ενημέρωσης, το οποίο έχει μακρά ιστορία στην αποκάλυψη πολιτικών σκανδάλων στη Γαλλία, υποστηρίζει ότι επαλήθευσε ανεξάρτητα τα ιδιωτικά μηνύματα και είχε επίσης βασιστεί σε μαρτυρίες από πρώην μέλη του κόμματος, τα οποία κατονόμασε μόνο με το μικρό όνομα και το αρχικό του επωνύμου τους.

Ο Μπαρντελά, 31 ετών σήμερα, έχει γίνει το πρόσωπο της δεκαετούς προσπάθειας του (RN) να «αποδαιμονοποιήσει» ή να εξομαλύνει την εικόνα του. Ήταν ο de facto προεδρικός υποψήφιος του κόμματος έως τον Ιούλιο, οπότε το Εφετείο επέτρεψε στη Λε Πεν να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία. Εφόσον εκείνη κερδίσει τις εκλογές του 2027, ο Μπαρντελά θα αναλάβει τη θέση του πρωθυπουργού.

O Μπαρντελά, ένας έξυπνος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προβάλλει μια «καθαρή» εικόνα, υπήρξε βασικός παράγοντας στο σχέδιο της Λε Πεν για «αποδαιμονοποίηση» με στόχο να μετατρέψει το Εθνικό Μέτωπο σε μια εκλογή δύναμη.

Και οι δύο έχουν κινηθεί με γνώμονα να το απαλλάξουν από την κληρονομιά του πατέρα της, Ζαν-Μαρί Λεπέν, ο οποίος ίδρυσε και ηγήθηκε του Εθνικού Μετώπου και επανειλημμένα έκανε αντισημιτικά σχόλια. Ο Μπαρντελά το 2025 πραγματοποίησε μια άνευ προηγουμένου επίσκεψη στο Ισραήλ, την πρώτη από Γάλλο ακροδεξιό ηγέτη, σε μια προσπάθεια να αποδείξει τα νέα διαπιστευτήρια του Εθνικού Μέτωπου.

Η ίδια η Λε Πεν σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους σήμερα χαρακτήρισε «ψευδές» και «βρόμικο κόλπο» το δημοσίευμα, λέγοντας ότι αναμένει από τον Μπαρντελά να καταθέσει αμέσως αγωγή για δυσφήμιση.

Μια σημερινή δημοσκόπηση την φέρνει να έρχεται πρώτη στον πρώτο γύρο των εκλογών τον επόμενο Απρίλιο και να κερδίζει στον δεύτερο γύρο, όποιος και αν βρεθεί απέναντί της.

Ένα κύμα αντισημιτικών, ισλαμοφοβικών και ρατσιστικών σχολίων από ορισμένους υποψηφίους του RN είχε εκτροχιάσει τις ελπίδες του κόμματος να κερδίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές της Γαλλίας το 2024. Ο Μπαρντελά είχε δεσμευτεί τότε να αποφύγει στο μέλλον τέτοια λάθη, απομακρύνοντας συστηματικά όποιον υποψήφιο είχε ιστορικό τοξικών δηλώσεων.

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