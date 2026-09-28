Έκρηξη στην Πλάκα: Είχε ζητήσει έλεγχο στο φυσικό αέριο πριν έναν μήνα η 78χρονη από της οποίας το διαμέρισμα ξεκίνησε πιθανότατα η διαρροή

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Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για την τραγωδία στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, την ώρα που οι έρευνες στο κατεστραμμένο κτίριο συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της έκρηξης που κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε την έκρηξη φαίνεται πως εντοπίζεται στο εσωτερικό του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται ότι η 78χρονη γυναίκα που ζούσε εκεί είχε αναζητήσει τεχνικό για να πραγματοποιήσει έλεγχο στην εγκατάσταση μόλις έναν μήνα πριν από την τραγωδία.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, μέσα στον Αύγουστο η 78χρονη φαίνεται πως αναζητούσε τεχνικό προκειμένου να εκδώσει φύλλο ελέγχου καύσης. Πρόκειται για διαδικασία που αφορά την ασφάλεια της εγκατάστασης και μέσω της οποίας θα μπορούσε να εντοπιστεί πιθανή διαρροή.

Με βάση τα στοιχεία που επικαλείται ο ΑΝΤ1, η γυναίκα είχε επικοινωνήσει με τεχνικό, ωστόσο είναι πιθανό ο έλεγχος να μην πραγματοποιήθηκε τελικά, καθώς εκείνη την περίοδο ήταν Αύγουστος και ο τεχνικός είναι πιθανό βρισκόταν σε θερινή άδεια.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού υπήρχε πιστοποιητικό στεγανότητας της εγκατάστασης, το οποίο είχε εκδοθεί τον Φεβρουάριο του 2026.

Παραμένει επομένως ανοιχτό το ερώτημα για ποιον λόγο η 78χρονη αναζητούσε νέο έλεγχο τον Αύγουστο και αν είχε προηγουμένως αντιληφθεί κάποια ένδειξη που την ανησύχησε.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου

Την ίδια ώρα, τα πρώτα ευρήματα από την αυτοψία στο κτίριο της οδού Λυσικράτους δείχνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η διαρροή που οδήγησε στη φονική έκρηξη σημειώθηκε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου κατοικούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαρροή δεν προκλήθηκε σε σημείο σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στον κεντρικό αγωγό στο συγκεκριμένο σημείο δεν έδειξαν πρόβλημα, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο η διαρροή να σημειώθηκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Στο συγκεκριμένο σπίτι υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου για τη λειτουργία ενεργειακού τζακιού, την κουζίνα, αλλά και τον θερμοσίφωνα.

Παράλληλα, από την Κυριακή, 27/9, έχουν δημοσιοποιηθεί εικόνες-ντοκουμέντα από το κατεστραμμένο κτίριο, στις οποίες διακρίνονται οι σωληνώσεις του φυσικού αερίου. Το υλικό αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας και προσφέρει στοιχεία για την εγκατάσταση και το σημείο από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η διαρροή.

Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι προβληματισμούς σχετικά με την εγκατάσταση φυσικού αερίου είχε εκφράσει στο παρελθόν και ο ιδιοκτήτης του άλλου διαμερίσματος του κτιρίου, το οποίο χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση και όπου έχασαν τη ζωή τους οι άτυχοι τουρίστες.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε αναζητήσει απαντήσεις για το αν είχε γίνει σωστά η σύνδεση με το φυσικό αέριο, αν υπήρχαν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις και αν είχαν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο διαμέρισμα του άλλου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

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