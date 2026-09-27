Τραγωδία στην Πλάκα: Τα έξι πρόσωπα της καταστροφής και το μυστήριο της έκρηξης – Πού στρέφονται οι έρευνες

Takeaways by to pontiki AI Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε κτίριο στην Πλάκα, με τις έρευνες των σωστικών συνεργείων να ολοκληρώνονται το Σάββατο.

Στα θύματα περιλαμβάνονται τέσσερις τουρίστες που διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε μόνιμα σε αυτό.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια της καταστροφής, εστιάζοντας στην πιθανότητα διαρροής φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο, ενώ απομακρύνεται το σενάριο χρήσης φιάλης προπανίου.

Παράλληλα, διενεργούνται αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα, καθώς η παλαιότητα των κατασκευών και η πρόσβαση στην περιοχή αποτελούν κρίσιμους παράγοντες της υπόθεσης.

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Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας στην Πλάκα, καθώς και οι έξι άνθρωποι που βρίσκονταν στο κτίριο της οδού Λυσικράτους εντοπίστηκαν νεκροί στα συντρίμμια.

Οι έρευνες διάσωσης ολοκληρώθηκαν, αλλά τώρα αρχίζει το δεύτερο και εξίσου κρίσιμο μέρος της υπόθεσης: τι ακριβώς προκάλεσε την τεράστια έκρηξη που μέσα σε δευτερόλεπτα ισοπέδωσε το κτίριο και σκότωσε έξι ανθρώπους στην καρδιά της Αθήνας;

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέχρι αργά το Σάββατο στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή των ερευνητών στον δεύτερο όροφο του κτιρίου και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, χωρίς πάντως να υπάρχει ακόμη οριστικό πόρισμα για την αιτία της καταστροφής.

Την ίδια ώρα, πίσω από τον ψυχρό αριθμό των έξι νεκρών αποκαλύπτονται οι ανθρώπινες ιστορίες μιας τραγωδίας που συγκλόνισε την Αθήνα: τέσσερις τουρίστες, δύο αδέλφια με τις συζύγους τους, και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που ζούσε στο κτίριο.

Δύο αδέλφια με τις συζύγους τους – Το ταξίδι στην Αθήνα που κατέληξε σε τραγωδία

Οι τέσσερις τουρίστες διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Πρόκειται για δύο αδέλφια που ταξίδευαν μαζί με τις συζύγους τους, ενώ ένα από τα ζευγάρια, σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές το Σάββατο, βρισκόταν στην Ελλάδα για ταξίδι του μέλιτος.

Οι τέσσερις είχαν προγραμματίσει να φύγουν από την Αθήνα την Παρασκευή, την ημέρα της έκρηξης. Όταν δεν εμφανίστηκαν στην πτήση τους, άρχισε να ενισχύεται ο φόβος ότι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα της καταστροφής.

Στα ερείπια είχαν βρεθεί προσωπικά τους αντικείμενα, μεταξύ των οποίων διαβατήρια, αποσκευές και μία γυναικεία τσάντα, στοιχεία που από τις πρώτες ώρες είχαν οδηγήσει τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι οι τέσσερις τουρίστες πιθανότατα δεν είχαν προλάβει να εγκαταλείψουν το διαμέρισμα.

Η αγωνία έλαβε τέλος με τον πλέον τραγικό τρόπο το Σάββατο, όταν τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν διαδοχικά και τις έξι σορούς.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο

Τα άλλα δύο θύματα είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε μόνιμα στον επάνω όροφο. Πρόκειται για Βρετανό άνδρα και Ελληνίδα σύζυγό του, οι οποίοι βρίσκονταν στο σπίτι τους όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι Αρχές είχαν προσπαθήσει από τις πρώτες ώρες να επικοινωνήσουν μαζί τους τηλεφωνικά, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ οι πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί έδειχναν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα.

Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, η ελπίδα να έχει επιζήσει κάποιος κάτω από τα ερείπια είχε ουσιαστικά σβήσει. Λίγο πριν από τις 14:00 εντοπίστηκαν και οι τελευταίες σοροί και ολοκληρώθηκε η τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Στα συντρίμμια επιχείρησαν δεκάδες πυροσβέστες, άνδρες της 1ης ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και διασώστες με γεώφωνα και ειδικές κάμερες.

Το μεγάλο ερώτημα τώρα: Τι προκάλεσε την έκρηξη

Με την επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων να έχει ολοκληρωθεί, όλο το βάρος πέφτει πλέον στην έρευνα για τα αίτια.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτελούμενο από εξειδικευμένα στελέχη, εξετάζει το σημείο, συγκεντρώνει ευρήματα και επιχειρεί να ανασυνθέσει όσα συνέβησαν πριν από την έκρηξη.

Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις στρέφουν το ενδιαφέρον στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί συσσώρευση φυσικού αερίου, το οποίο στη συνέχεια αναφλέχθηκε από κάποια πηγή σπινθήρα.

Ένα από τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι η ίδια η εικόνα της καταστροφής και η κατεύθυνση του ωστικού κύματος.

Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και, σε περίπτωση διαρροής σε κλειστό χώρο, συγκεντρώνεται προς τα υψηλότερα σημεία. Η εικόνα που παρουσιάζει το κτίριο εξετάζεται ως πιθανή ένδειξη ότι η έκρηξη εκδηλώθηκε ψηλά, στον χώρο του δεύτερου ορόφου.

Ωστόσο, οριστικό συμπέρασμα δεν υπάρχει ακόμη.

Απομακρύνεται το σενάριο της φιάλης προπανίου

Ένα από τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα του Σαββάτου αφορά το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από φιάλη προπανίου.

Το συγκεκριμένο σενάριο φαίνεται να εξασθενεί, καθώς δεν έχει εντοπιστεί σχετική φιάλη στα συντρίμμια. Παράλληλα, εξετάστηκε εάν το αέριο θα μπορούσε να έχει διαρρεύσει από άλλο σημείο ή γειτονικό κτίριο και να είχε διοχετευθεί στο κτίριο της Λυσικράτους.

Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν στοιχεία που να ενισχύουν αυτό το ενδεχόμενο. Στο μικροσκόπιο μπαίνει επομένως η εσωτερική εγκατάσταση του ίδιου του κτιρίου, καθώς και η μελέτη βάσει της οποίας είχε εγκριθεί η παροχή φυσικού αερίου.

Η εταιρεία διανομής φυσικού αερίου έχει αναφέρει ότι συνεργεία της μετέβησαν άμεσα στο σημείο και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Δεν είχε προηγηθεί καταγγελία για μυρωδιά αερίου

Ένα ακόμη στοιχείο που έγινε γνωστό το Σάββατο είναι ότι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν είχε προηγηθεί καταγγελία για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη.

Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εφόσον επιβεβαιωθεί τελικά ότι η τραγωδία προκλήθηκε πράγματι από διαρροή φυσικού αερίου. Οι ειδικοί θα πρέπει πλέον να προσδιορίσουν από πού ξεκίνησε η πιθανή διαρροή, πόσο διήρκεσε, πώς συγκεντρώθηκε τόσο μεγάλη ποσότητα αερίου και ποια ήταν η πηγή ανάφλεξης που προκάλεσε την καταστροφική έκρηξη.

Παράλληλα εξετάζεται ο ρόλος που έπαιξε η παλαιότητα του κτιρίου στην ολοκληρωτική κατάρρευσή του μετά το ωστικό κύμα.

Οι κάτοικοι είχαν προειδοποιήσει έναν χρόνο πριν

Μία ακόμη πτυχή που αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία είναι ότι κάτοικοι της Πλάκας είχαν προειδοποιήσει ήδη από το 2025 για τους κινδύνους αντιμετώπισης μιας μεγάλης έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

Σε επιστολή τους είχαν αναφερθεί ακόμη και σε ενδεχόμενα περιστατικά που θα μπορούσαν να προκληθούν από διαρροές αερίου, βραχυκυκλώματα ή πυρκαγιές, ζητώντας να πραγματοποιηθεί άσκηση της Πυροσβεστικής.

Το βασικό πρόβλημα που επισήμαιναν ήταν η ιδιαιτερότητα της Πλάκας: στενοί δρόμοι, τεράστια τουριστική κίνηση, κατοικίες δίπλα σε καταστήματα και δυσκολίες πρόσβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Μετά την τραγωδία της Λυσικράτους, οι παλαιότερες αυτές προειδοποιήσεις αποκτούν αναπόφευκτα νέα βαρύτητα.

Μη κατοικήσιμα γειτονικά κτίρια

Η καταστροφή δεν περιορίστηκε στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Το ωστικό κύμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε γειτονικά ακίνητα, επιχειρήσεις και σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ τζάμια, παράθυρα και παντζούρια εκτινάχθηκαν σε μεγάλη ακτίνα.

Από διπλανό κτίριο απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε από θραύσματα.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έχουν αρχίσει αυτοψίες στα κτίρια γύρω από το σημείο της έκρηξης και η πρώτη εικόνα δείχνει ότι ορισμένα από αυτά δεν μπορούν προς το παρόν να κατοικηθούν και θα χρειαστούν εργασίες αποκατάστασης.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, καθώς ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι πρόκειται για μία περιοχή με παλιά και σε πολλές περιπτώσεις διατηρητέα κτίρια. Η επιχείρηση αναζήτησης ανθρώπων στα ερείπια τελείωσε. Η έρευνα για την τραγωδία, όμως, τώρα ουσιαστικά αρχίζει.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στην καρδιά μιας από τις πλέον πολυσύχναστες περιοχές της Αθήνας. Και το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει πλέον να απαντηθεί είναι πώς μία πιθανή διαρροή μπόρεσε να οδηγήσει σε μία έκρηξη τέτοιας ισχύος και αν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την καταστροφή.

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