Podcast – Γιώργος Χρυσοστόμου: «Η πολιτική ορθότητα θα φτάσει στα άκρα, πριν βρει την ισορροπία της»

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Το Θέατρο Ιλίσια υποδέχεται από τις 3 Οκτωβρίου μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες της σύγχρονης βρετανικής σκηνής. Ο Θάνος Τοκάκης σκηνοθετεί το έργο του Richard Bean «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά» (One Man, Two Guvnors), μια σύγχρονη κωμωδία που παντρεύει την παράδοση της commedia dell’arte με το βρετανικό χιούμορ. Ο Γιώργος Χρυσοστόμου επιστρέφει στην κωμωδία, ερμηνεύοντας τον κεντρικό ρόλο του υπηρέτη Φράνσις, ενώ η Γρηγορία Μεθενίτη αναλαμβάνει τον απαιτητικό διπλό ρόλο της Ρέιτσελ/Ρόσκο.

Με αυτή την αφορμή, ο ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr. Από την αρχή της συζήτησης αναφέρθηκε στο ευχάριστο γεγονός γι’ αυτόν, την επιστροφή του δηλαδή στην κωμωδία, μιας και είχε ζητήσει να παίξει φέτος κάτι «χωρίς πολύ βάρος πάνω στη σκηνή για την ψυχή μου». Σχετικά με την υπόθεση του έργου και τον δικό του ρόλο, ο Φράνσις χρειάζεται επειγόντως δουλειά. Και ακόμα πιο επειγόντως φαγητό. Όταν, λοιπόν, του δίνεται η ευκαιρία να εργαστεί για δύο διαφορετικά αφεντικά ταυτόχρονα, αποφασίζει (μάλλον όχι σοφά) να δεχτεί, χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν.

Το πρόβλημα είναι πως το ένα αφεντικό κρύβεται πίσω από ψεύτικη ταυτότητα, το άλλο μπλέκεται σε ύποπτες ιστορίες έρωτα και εγκλήματος και, όσο ο Φράνσις τρέχει πανικόβλητος από τον έναν στον άλλον για να κρατήσει τα πάντα μυστικά, ο κόσμος γύρω του μοιάζει να διαλύεται σε ένα ξέφρενο, απολαυστικό πανδαιμόνιο από παρεξηγήσεις, χαμένα μηνύματα, κρυφούς έρωτες και κακά σχεδιασμένες δολοπλοκίες. Σχετικά με τη σκηνοθεσία, εδώ ο Θάνος Τοκάκης δημιουργεί μία άχρονη συνθήκη που θυμίζει την εξωφρενική ατμόσφαιρα των Monty Python και όπου όλα μπορούν να συμβούν, καθώς το παράδοξο και οι κωμικές ανατροπές κυριαρχούν. Το έργο μετατρέπει το χάος σε μια πολύχρωμη θεατρική απόλαυση και εξελίσσεται σε έναν ύμνο στην αταξία, την επιβίωση και το πηγαίο γέλιο.

Ο ηθοποιός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την πολιτική ορθότητα στη σημερινή κωμωδία, είπε: «Στην κωμωδία σήμερα δεν περνούν σαν χιούμορ αυτά που λέγονταν πριν 15 χρόνια, τώρα κάνουμε χιούμορ με τη συνθήκη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε χιούμορ».

Τέλος, σχετικά με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην τηλεοπτική σειρά του Mega, το «Camping», είπε ότι είναι η καλύτερη τηλεοπτική σειρά στην οποία έχει συμμετάσχει.

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