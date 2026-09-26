Podcast – Νίκος Ψαρράς: «Η φιλία είναι τα πάντα στη ζωή, δεν πρέπει να ξεχνάμε τι σημαίνει άνθρωπος»

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Μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες των τελευταίων χρόνων επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Άνεσις, η θεατρική μεταφορά της ταινίας-σταθμός στην ιστορία του κινηματογράφου «Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ» (The Shawshank Redemption), βασισμένη στο αριστούργημα του Stephen King.

Μια συγκλονιστική ιστορία αξιοπρέπειας, φιλίας και λύτρωσης, μέσα από τα κάγκελα της φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Μποσταντζόγλου και μια ομάδα καταξιωμένων ηθοποιών και δημιουργών. Με αυτή την αφορμή, ο Νίκος Ψαρράς μίλησε στο topontiki.gr. Χαρακτήρισε την παράσταση ως ένα έργο για τη δύναμη της πίστης, της αξιοπρέπειας και της ελπίδας. Για τον άνθρωπο που, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα, επιμένει να βλέπει φως στο σκοτάδι. Ο Νίκος Ψαρράς ενσαρκώνει τον εμβληματικό ρόλο του Άντι, ενός ανθρώπου που αντιστέκεται στην απανθρωπιά και δεν σταματά να ελπίζει. Ο Δημήτρης Παπανικολάου υποδύεται τον Ρεντ, έναν κρατούμενο που έχει μάθει να επιβιώνει εντός των τειχών και βρίσκει στον Άντι έναν απρόσμενο καθρέφτη αξιοπρέπειας και δύναμης.

Μαζί τους, ο Μάνος Βακούσης στον ρόλο του σκληρού Διευθυντή των φυλακών και ο Γιάννης Μποσταντζόγλου ως Μπρουκς, ο ηλικιωμένος βιβλιοθηκάριος. Επί σκηνής, έντεκα ηθοποιοί συνθέτουν έναν ζωντανό μικρόκοσμο εγκλεισμού, αντίστασης και λύτρωσης. Σχετικά με την υπόθεση του έργου, εδώ ο Άντι καταδικάζεται σε ισόβια για έναν φόνο που ισχυρίζεται πως δεν διέπραξε. Μέσα στη σκληρή καθημερινότητα της φυλακής, δεν χάνει ποτέ την πίστη του. Παλεύει να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του, να καλλιεργήσει την ελπίδα και να εμπνεύσει όσους έχουν ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

Η φιλία του με τον Ρεντ γίνεται το καταφύγιό του και μαζί χτίζουν –σε έναν κόσμο χωρίς αύριο– μια πίστη σε κάτι μεγαλύτερο: την ελευθερία. Το φινάλε της ιστορίας συγκαταλέγεται στα πιο ανατρεπτικά που έχουν γραφτεί ποτέ. Μια κορύφωση βαθιά ανθρώπινη και συγκλονιστικά απρόσμενη, που αναδεικνύει τη δύναμη της ελπίδας εκεί όπου όλα φαίνονται χαμένα. Ο έμπειρος ηθοποιός, αναφερόμενος στο γεγονός ότι η παράσταση παίζεται για δεύτερη σεζόν, είπε ότι αρέσει στο σύνολο των ηθοποιών οι παραστάσεις τους να παίζονται για αρκετές σεζόν. Τέλος, αναφέρθηκε και στα τηλεοπτικά του σχέδια και μίλησε για τις σειρές στις οποίες θα συμμετάσχει, τόσο στο Mega, «Η Σύγκρουση», όσο και στον Alpha, «Οι Άλλοι». Κλείνοντας, μίλησε και για το πώς διαχειρίζεται τον ελεύθερο χρόνο του σε σχέση με τον γιο του και δεν παρέλειψε να αναφέρει τις ποδοσφαιρικές επιδόσεις του νεαρού Ψαρρά.

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