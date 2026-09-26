Θάνατος Μαζωνάκη: Ανοίγουν τα τηλέφωνα – Τι ψάχνουν οι Αρχές στις κρίσιμες επικοινωνίες

Takeaways by to pontiki AI Οι Αρχές προχώρησαν σε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να εξετάσουν ψηφιακά ίχνη και μηνύματα που σχετίζονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ένα μήνυμα του τραγουδιστή προς την προφυλακισμένη γιατρό σχετικά με το κόστος της θεραπείας αποτελεί κεντρικό στοιχείο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας.

Η 56χρονη νοσηλεύτρια διαφοροποίησε την κατάθεσή της για την ώρα άφιξης του τραγουδιστή, υποστηρίζοντας πως ακολουθούσε οδηγίες που είχε λάβει από τη γιατρό.

Η νοσηλεύτρια δήλωσε άγνοια για τη νομιμότητα των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, ισχυριζόμενη ότι εκτελούσε εντολές χωρίς να γνωρίζει τις προδιαγραφές του εξοπλισμού του ιατρείου.

Οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το χρονικό της κατάρρευσης του τραγουδιστή διασταυρώνοντας τα νέα ψηφιακά δεδομένα με τις καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων.

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Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα ψηφιακά ίχνη των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, μετά την εντολή του 32ου ανακριτή, αναμένεται να δώσει στις Αρχές πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η διαδικασία μπορεί να επιτρέψει την ανάκτηση μηνυμάτων και άλλων δεδομένων, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου αυτά έχουν διαγραφεί από συσκευές ή εφαρμογές.

Το χρονικό διάστημα που θα ελεγχθεί θα καθοριστεί από τη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί τουλάχιστον στις κρίσιμες ώρες της ημέρας του θανάτου, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν επικοινωνίες και προηγούμενων ημερών.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα και τις καταθέσεις, υπάρχουν διαφορετικές αναφορές για πρόσωπα, ώρες και επικοινωνίες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Τα μηνύματα του Γιώργου Μαζωνάκη προς τη γιατρό

Σημαντικό στοιχείο της δικογραφίας φέρεται να αποτελεί μήνυμα που είχε στείλει ο Γιώργος Μαζωνάκης στη γιατρό, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη, μία ημέρα πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο μήνυμά του ο τραγουδιστής ζητούσε διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος της θεραπείας και εξέφραζε επιφυλάξεις για το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει.

«Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω έξι ή τρεις χιλιάδες», φέρεται να έγραψε, προσθέτοντας ότι θα ερχόταν εφόσον επρόκειτο να κάνει υδροθεραπεία, αλλά δεν ήταν σε θέση να διαθέσει τέτοια ποσά.

Την επικοινωνία αυτή φέρεται να επιβεβαιώνει και ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έχει αναφερθεί σε συζητήσεις της γιατρού με τον Γιώργο Μαζωνάκη σχετικά με τις θεραπείες και το οικονομικό σκέλος.

Η κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας και η ώρα άφιξης

Νέα δεδομένα φέρεται να προκύπτουν και από την κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, διαφοροποίησε ενώπιον του ανακριτή όσα είχε αναφέρει αρχικά στις Αρχές για την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι στην πρώτη κατάθεσή της ανέφερε ως ώρα άφιξης τις 15:30 επειδή, όπως είπε, αυτή ήταν η «γραμμή» που είχε δοθεί από τη γιατρό.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, η ίδια έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 15:00 και ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη εκεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά της στις κρίσιμες ώρες πριν από την κατάρρευση. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, «μέχρι τις 16.00 ήταν όλα καλά».

Στη συνέχεια, φέρεται να πραγματοποιήθηκαν δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες. Η πρώτη με αναισθησιολόγο και η δεύτερη με το πρόσωπο από το οποίο είχε προμηθευτεί το ιατρείο τον απινιδωτή.

«Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα»

Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, κατά τη δεύτερη επικοινωνία τέθηκε το ερώτημα γιατί ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε, με την απάντηση που φέρεται να δόθηκε να είναι ότι η συσκευή θα έπρεπε να ήταν φορτισμένη.

Στο μικροσκόπιο και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Η 56χρονη νοσηλεύτρια ρωτήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο.

Η ίδια φέρεται να δήλωσε ότι δεν γνώριζε πως τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν ήταν νόμιμα, υποστηρίζοντας ότι τις οδηγίες έδινε η γιατρός και ότι η ίδια θεωρούσε πως η λειτουργία τους ήταν νόμιμη.

«Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι;», φέρεται να ανέφερε.

Τα τηλέφωνα μπορεί να δώσουν νέες απαντήσεις

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται πλέον να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της έρευνας, καθώς οι Αρχές θα επιχειρήσουν να συνδέσουν τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα και τα υπόλοιπα ψηφιακά δεδομένα με τις καταθέσεις των προσώπων που έχουν ήδη εξεταστεί.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν από την επεξεργασία των στοιχείων θα προκύψουν νέες επικοινωνίες, διαφορετικό χρονολόγιο ή και πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας.

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τη συλλογή και αξιοποίηση ψηφιακών στοιχείων, ενώ οι καταθέσεις μαρτύρων παραμένουν βασικό κομμάτι της έρευνας.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, με τις Αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό το χρονικό διάστημα πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη και να διασταυρώσουν τις διαφορετικές εκδοχές που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.

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