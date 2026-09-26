search
ΣΑΒΒΑΤΟ 26.09.2026 10:18
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2026 08:38

ΡΑΕ: Αυτά είναι τα 10 φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος

26.09.2026 08:38
metritis_reymatos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εννιά από τα δέκα φθηνότερα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθενται αυτή την περίοδο στην αγορά είναι σταθερά (μπλε) και μόνο ένα εντάσσεται στην κατηγορία των ειδικών (“ πράσινων”) τιμολογίων, σύμφωνα με την ανάλυση της αγοράς λιανικής ρεύματος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Η ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη και το πάγιο το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα, δείχνει ότι τη χαμηλότερη χρέωση έχει το σταθερό MyHome Online της ΔΕΗ με 41,45 ευρώ (11,5 λεπτά ανα κιλοβατώρα και 3,5 ευρώ πάγιο) για μηνιαία κατανάλωση ίση με 330 κιλοβατώρες που αντιστοιχεί σε ένα μέσο νοικοκυριό. Ακολουθεί το Volton Blue Student που απευθύνεται σε φοιτητές (12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα και 5 ευρώ πάγιο, συνολική χρέωση 47,57 ευρώ) και το “ πράσινο” Basic Home της Ήρων με 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα και 5 ευρώ πάγιο (συνολική χρέωση 53,71 ευρώ).

Η οικονομικότητα των σταθερών τιμολογίων αλλά και το γεγονός ότι προστατεύουν τους καταναλωτές σε περιόδους υψηλών τιμών εξηγεί την στροφή των καταναλωτών προς αυτά: τον Ιούνιο σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, με σταθερά τιμολόγια χρεώνονταν 1.879.013 οικιακοί μετρητές ή 31,62 % του συνόλου ενώ ένα χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 2025 ήταν 1.219.370 ή 20,65% του συνόλου. Ωστόσο, η πλειονότητα των μετρητών (άνω του 53 %) παραμένει στα ειδικά (πράσινα) τιμολόγια.

Σημαντικό μερίδιο (15 %) κατέχουν και τα κυμαινόμενα κίτρινα τιμολόγια που ακολουθούν τις διακυμάνσεις της αγοράς χονδρικής. Δηλαδή εξασφαλίζουν χαμηλότερες χρεώσεις όταν η τιμή χονδρικής είναι χαμηλή αλλά επιβαρύνουν όσους τα επιλέγουν σε περιόδους υψηλών τιμών. Για παράδειγμα τον Απρίλιο τα 10 φθηνότερα τιμολόγια ήταν στο σύνολο τους κίτρινα ενώ αυτήν την περίοδο κυμαίνονται γύρω στα 20 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Διαβάστε επίσης:

Οικονομία σε «Limbo» – Το δημογραφικό και η επίδραση στο συνταξιοδοτικό

Πέντε σενάρια για Ιράν και τιμές πετρελαίου

Κουτσούμπας: «Όχι» στη σταθερότητα του πολέμου και του κεφαλαίου, «ναι» σε δυνατό ΚΚΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos_bakogiannis_2609_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία Μπακογιάννη: Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε

nearhos
ΕΛΛΑΔΑ

Το «κρυφό ημερολόγιο» των ελληνικών FDI: Οι φρεγάτες έρχονται, η ισχύς πότε φτάνει;

ergazomenoi-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η δουλειά «έρχεται» και στο σπίτι: Στα όριά τους οι εργαζόμενοι από άγχος και πίεση

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Πέθανε βρέφος λίγων ημερών, έρευνα για τα αίτια θανάτου

tsipras_salonika_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηνύματα Τσίπρα στους «ανεξάρτητους»: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για το «κατάστρωμα» της ΕΛΑΣ – Τα λάθη των νέων και τα «λάθη» των παλιών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
petalouda new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλιματική αλλαγή: Έφυγαν εβδομάδες νωρίτερα οι πεταλούδες από την Κοιλάδα της Ρόδου

menegaki_new
LIFESTYLE

Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη - «Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει» (Photos)

vissi-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Θρίλερ με τον καιρό πάνω από τη συναυλία των 95.000 – Τα τρία σενάρια για τη μεγάλη βραδιά

KOULKOUDINAS_00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με θυρίδα στην Εθνική ο Κουλκουδίνας που συμβούλεψε όσους δεν αντέχουν τη βενζίνη να παίρνουν τα μέσα

stournaras_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας για capital controls: «Τελικά δεν είχαν αρνητική επίπτωση όσο περίμεναν ορισμένοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26.09.2026 10:18
pavlos_bakogiannis_2609_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία Μπακογιάννη: Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε

nearhos
ΕΛΛΑΔΑ

Το «κρυφό ημερολόγιο» των ελληνικών FDI: Οι φρεγάτες έρχονται, η ισχύς πότε φτάνει;

ergazomenoi-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η δουλειά «έρχεται» και στο σπίτι: Στα όριά τους οι εργαζόμενοι από άγχος και πίεση

1 / 3