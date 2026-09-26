Emirates: Οι Έλληνες κλείνουν εισιτήρια τελευταία στιγμή – Πουκέτ και Μπανγκόκ κερδίζουν συνεχώς έδαφος στα ταξίδια

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Σημαντική αλλαγή στις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ελλήνων καταγράφει η Emirates, καθώς σχεδόν ένας στους δύο επιβάτες της εταιρείας στην ελληνική αγορά κλείνει πλέον το εισιτήριό του λιγότερο από έναν μήνα πριν από την αναχώρηση. Την ίδια ώρα, ενισχύεται θεαματικά το ενδιαφέρον για προορισμούς της Ασίας, με το Πουκέτ και την Μπανγκόκ να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη άνοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η αεροπορική εταιρεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, το 47% των επιβατών της Emirates στην Ελλάδα πραγματοποιεί την κράτησή του εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν από το ταξίδι. Το ποσοστό είναι αυξημένο κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2025, δείχνοντας ότι ένα σημαντικό μέρος του ταξιδιωτικού κοινού αφήνει πλέον την αγορά του εισιτηρίου πολύ πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης.

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται η κίνηση της Emirates από και προς την ελληνική αγορά. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, η εταιρεία μετέφερε περισσότερους από 170.000 επιβάτες από και προς την Ελλάδα.

Η εικόνα αυτή συμπίπτει με την ανοδική πορεία της συνολικής ταξιδιωτικής κίνησης. Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 20,43 εκατ. ταξιδιώτες, αριθμός αυξημένος κατά 8,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα, οι διεθνείς αναχωρήσεις από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών έφτασαν τα 11,3 εκατ. επιβάτες στο πρώτο εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 4,2%.

Η Ασία κερδίζει έδαφος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωγραφία των ταξιδιών. Προορισμοί όπως το Ντουμπάι, το Σίδνεϊ, η Μελβούρνη, η Σιγκαπούρη, η Σαγκάη, το Ντενπασάρ, η Μπανγκόκ και το Τόκιο παραμένουν ψηλά στις επιλογές των Ελλήνων που ταξιδεύουν με την Emirates.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές, ωστόσο, καταγράφονται σε συγκεκριμένους ασιατικούς προορισμούς. Το Πουκέτ εμφανίζει αύξηση της ζήτησης κατά 148% σε ετήσια βάση, η Μπανγκόκ κατά 100% και η Μανίλα κατά 33%.

Ανοδικά κινείται και το Νιούαρκ, με αύξηση 9,2%, με την απευθείας σύνδεση Αθήνας – Νιούαρκ να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες ταξιδιώτες στρέφονται όλο και περισσότερο σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, με την Ασία να κερδίζει έδαφος και το Ντουμπάι να λειτουργεί ως ενδιάμεσος κόμβος για μεγάλο μέρος του διεθνούς δικτύου της Emirates.

Περισσότερη ζήτηση για Premium Economy

Μια δεύτερη τάση που καταγράφει η εταιρεία αφορά την επιλογή αναβαθμισμένων θέσεων. Η Premium Οικονομική Θέση εμφανίζει αυξημένη ζήτηση από το ελληνικό κοινό, ιδιαίτερα για ταξίδια προς Νιούαρκ, Σαγκάη, Μπαλί, Πουκέτ και Σεϋχέλλες.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ένα τμήμα των επιβατών είναι διατεθειμένο να πληρώσει περισσότερο για μεγαλύτερη άνεση, ιδιαίτερα στις πολύωρες πτήσεις.

Στην ενίσχυση της συγκεκριμένης κατηγορίας ποντάρει και η Emirates με την ένταξη του A350 στο δρομολόγιο της Αθήνας. Το αεροσκάφος διαθέτει τις νεότερες καμπίνες της εταιρείας και αναβαθμισμένες υπηρεσίες εν πτήσει.

Όπως ανέφερε ο Country Manager της Emirates στην Ελλάδα, Ahmad Tamim, η θερινή περίοδος ανέδειξε τόσο τη μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες σχεδιάζουν τα ταξίδια τους όσο και το αυξημένο ενδιαφέρον για προορισμούς της Ασίας και για την Premium Οικονομική Θέση.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία του φετινού καλοκαιριού είναι σαφής: οι κρατήσεις γίνονται πιο κοντά στην αναχώρηση, οι μακρινοί προορισμοί καταλαμβάνουν μεγαλύτερο κομμάτι της ζήτησης και η άνεση στις πολύωρες πτήσεις αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα στις επιλογές των Ελλήνων ταξιδιωτών.

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