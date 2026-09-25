Ξενοκώστας: Πρόταση για 15ετές πρόγραμμα ναυπήγησης πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων αποκλειστικά στην Ελλάδα

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Τη θεσμοθέτηση ενός δεσμευτικού 15ετούς προγράμματος εγχώριων ναυπηγήσεων για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού προτείνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, βάζοντας στο τραπέζι ένα σχέδιο που συνδέει τα εξοπλιστικά προγράμματα με την ανάπτυξη ελληνικής αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας.

Μιλώντας στο EDIP Info Day και στην Ημέρα Αμυντικής Βιομηχανίας Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Ξενοκώστας υποστήριξε ότι οι εγχώριες ναυπηγικές υποδομές μπορούν να αναλάβουν την κατασκευή πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων, με μακροπρόθεσμο στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε ναυπηγικό κόμβο για τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης είναι η εξασφάλιση σταθερού ορίζοντα παραγγελιών για 15 χρόνια. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΕΝ, ένα τέτοιο πρόγραμμα θα έδινε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προγραμματίσουν επενδύσεις σε υποδομές, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ θα μπορούσε εξαρχής να περιλαμβάνει και εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ως παραδείγματα ανέφερε τη Νότια Κορέα και την Τουρκία, οι οποίες επένδυσαν συστηματικά στην ανάπτυξη εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας και σταδιακά απέκτησαν εξαγωγικές δυνατότητες.

Στόχος ελληνική προστιθέμενη αξία 70%

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συμμετοχή της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο κ. Ξενοκώστας έθεσε ως στόχο ελληνική προστιθέμενη αξία 70%, υποστηρίζοντας ότι η ONEX μπορεί ήδη να κινηθεί σε αυτό το επίπεδο στην κατασκευή φρεγάτας ή υποβρυχίου.

Σύμφωνα με την ΕΕΝ, έχουν χαρτογραφηθεί περισσότερες από 200 ελληνικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο οικοσύστημα.

Παράλληλα, προτείνεται στενότερη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας προς την κυπριακή ναυπηγική αγορά.

Το αίτημα προς την Ευρώπη

Ο πρόεδρος της ΕΕΝ ζήτησε επίσης αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων όπως τα EDF και SAFE, με συγκεκριμένους δείκτες για βιομηχανική επιστροφή, παραγωγή και δημιουργία υποδομών.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι τα ελληνικά ναυπηγεία να μπορούν να συμμετέχουν ως κύριοι ανάδοχοι και όχι αποκλειστικά ως υπεργολάβοι, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να κατευθύνεται και σε εγκαταστάσεις και παραγωγικό εξοπλισμό.

Για κινητήρες και πυραυλικά συστήματα, όπου σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγχώριας παραγωγής, η πρόταση προβλέπει σταδιακή απόκτηση τεχνογνωσίας μέσω συντήρησης, επισκευών, αναβαθμίσεων και πιστοποιήσεων, με επόμενο βήμα τη συμπαραγωγή.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, με στόχο τη δημιουργία ισχυρότερης παραγωγικής βάσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

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