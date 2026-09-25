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25.09.2026 10:36

Αντζελίνα Τζολί: Πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Λος Άντζελες για περίπου 24 εκατ. δολάρια

25.09.2026 10:36
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Αγοραστή μετά από πέντε μήνες βρήκε η Αντζελίνα Τζολί η οποία πουλά την ιστορική έπαυλη στο Λος Άντζελες έναντι 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το People, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ολοκλήρωσε την πώληση της πολυτελούς κατοικίας, έκτασης δύο στρεμμάτων, με το TMZ να είναι το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση.

Η Τζολί είχε βγάλει την έπαυλη στην αγορά τον Μάιο, ζητώντας 29,85 εκατομμυρίων δολάρια. Σημειώνεται, ότι είχε αγοράσει το ακίνητο τον Ιούνιο του 2017 έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η έπαυλη διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, δέκα μπάνια και έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία, καθώς στο παρελθόν ανήκε στον θρυλικό σκηνοθέτη του κινηματογράφου Σεσίλ Μπ. ΝτεΜιλ. Το ακίνητο περιλαμβάνει ακόμα ξενώνα-στούντιο με ιδιωτική περιφραγμένη είσοδο, πισίνα μήκους περίπου 12 μέτρων, ξεχωριστό κτίσμα δίπλα στην πισίνα, χώρο γυμναστικής, καθώς και ανεξάρτητο γκαράζ. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, στο υπόγειο υπάρχουν επίσης δωμάτια για το προσωπικό.

Η έκταση περιβάλλεται από αιωνόβια δέντρα, προσφέροντας πλήρη ιδιωτικότητα, ενώ από το ακίνητο υπάρχει θέα στους λόφους του Χόλιγουντ, την επιγραφή «Hollywood» και το Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ. Το σπίτι σχεδιάστηκε αρχικά από τον αρχιτέκτονα Μπ. Κούπερ Κόρμπετ το 1913 και αποκτήθηκε από τον ΝτεΜιλ το 1916. Η οικογένειά του διατήρησε την ιδιοκτησία μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, σύμφωνα με την αγγελία του ακινήτου.

Η Τζολί μετακόμισε στο σπίτι έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ. Η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2016, έπειτα από περίπου δύο χρόνια γάμου με τον ηθοποιό και σχεδόν 11 χρόνια σχέσης. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει έξι παιδιά: τον Μάντοξ, 24 ετών, τον Παξ, 22, τη Ζαχάρα, 21, τη Σιλό, 20, και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, 18 ετών.

Η Τζολί είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι, όταν τα δίδυμα παιδιά της ενηλικιώνονταν, θα ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει το Λος Άντζελες. Τα δίδυμα έγιναν 18 ετών τον Ιούλιο.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 11:23
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