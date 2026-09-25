Η Μαριάνα Κατσιμίχα ερμηνεύει το «Ώρες Μικρές» του Μαζωνάκη και αποθεώνεται – «Μπράβο σου που τον τίμησες» (Video)

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Το δικό της φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη απέτισε η Μαριάνα Κατσιμίχα, ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές» του εκλιπόντος τραγουδιστή με τη συνοδεία μόνο ενός πιάνου.

Το βίντεό της στο TikTok συγκέντρωσε αμέτρητες προβολές, ενώ το αποτέλεσμα ενθουσίασε τους διαδικτυακούς φίλους οι οποίοι την επαίνεσαν τόσο για την ερμηνεία της όσο και για την πρωτοβουλία της να τιμήσει τη μνήμη του καλλιτέχνη, επιλέγοντας ένα κομμάτι εντελώς διαφορετικό από το είδος μουσικής που εκείνη πρεσβεύει.

«Και μόνο που αποτίεις φόρο τιμής σε ένα εντελώς διαφορετικό από το δικό σου είδος μουσικής και αναγνωρίζεις την αξία του μαζω ανέβηκες στην εκτίμηση μου» έγραψε κάποιος.

«Η φωνή σας είναι υπέροχη. Η χροιά της έχει κάτι το απερίγραπτο. Μπράβο που με αυτό τον τρόπο τιμήσατε τον Μαζωνάκη που χάθηκε τόσο άδικα» ανέφερε ένας άλλος.

«Ακούγοντας το από την φωνή σου μαλάκωσε λίγο η ψυχή από την τεράστια απώλεια του Γιώργου…», «η πιο ωραία ερμηνεία του τραγουδιού αυτού!!», «αχ τι ψυχούλα βγαίνει από αυτή τη φωνή», «πόσο ξεχωριστή χροιά όπως και ο Γιώργος μας, μπράβο σου που τον τίμησες» ήταν μερικά από τα υπόλοιπα σχόλια για την Μαριάννα Κατσιμίχα.

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