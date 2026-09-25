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25.09.2026 10:05

Αραγτσί: Στα χέρια των ΗΠΑ σχέδιο επτά ημερών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

25.09.2026 10:05
abbas _araghchi

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Η Τεχεράνη έχει προτείνει στις ΗΠΑ ένα σχέδιο επτά ημερών, το οποίο προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.

Το σχέδιο επτά ημερών προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν συγκεκριμένα αιτήματα της Τεχεράνης.

Αυτό είπε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Καταθέσαμε ένα σχέδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των διαμεσολαβητών, ότι αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της έβδομης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες», δήλωσε ο Αραγτσί.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αρνήθηκε να επεκταθεί όσον αφορά τις προϋποθέσεις, όμως δήλωσε ότι δεν είναι «τίποτε περισσότερο» απ’ αυτά στα οποία οι δύο χώρες συμφώνησαν τον Ιούνιο.

Η πρόταση διαβιβάσθηκε στις ΗΠΑ μέσω ενός μεσολαβητή, ανέφεραν οι New York Times και το CNN. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο CNN ότι έχουν «θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες μέσω των μεσολαβητών».

Αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν την Τρίτη 22/9 συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήταν οι πρώτες τέτοιες διαπραγματεύσεις σε διάστημα μηνών.

Οι όροι που θέτει η Τεχεράνη

Και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Αμπάς Αραγτσί διαβίβασε τους όρους της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ.

Στους όρους αυτούς περιλαμβάνονται η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών ακτών, η αποδέσμευση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα.

Οι συγκεκριμένοι όροι είχαν ήδη τεθεί από την Τεχεράνη στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, με το ζήτημα του Ορμούζ να βρίσκεται στο επίκεντρο των έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Η πρόταση προβλέπει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ότι μετά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων θα ακολουθήσει το άνοιγμα του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος και η επανεκκίνηση ευρύτερων συνομιλιών, μεταξύ άλλων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

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