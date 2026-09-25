Συμμαχία Ελλήνων: Ζητά να μπει στις δημοσκοπήσεις, μετά τη στήριξη Κασιδιάρη

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Μπορεί μέχρι ο Ηλίας Κασιδιάρης να εκφράσει τη στήριξή του, ελάχιστοι να γνώριζαν καν την ύπαρξη της Συμμαχίας Ελλήνων, του κόμματος που ίδρυσαν τρεις βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν από τους Σπαρτιάτες.

Ωστόσο, μετά την παρέμβαση του καταδικασθέντος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, φαίνεται ότι οι ιδρυτές του κόμματος (Ιωάννης Δημητροκάλλης, Διονύσης Βαλτογιάννης και Γιώργος Μανούσος) επιθυμούν να κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους στην πολιτική ζωή του τόπου και ζητούν η Συμμαχία Ελλήνων να συμπεριληφθεί στις δημοσκοπήσεις.

Με ανακοίνωσή τους οι τρεις βουλευτές αναφέρουν ότι «το Πολιτικό Κόμμα “Συμμαχία Ελλήνων” ιδρύθηκε νομίμως στις 14 Σεπτεμβρίου 2025 με την κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άρειο Πάγο μαζί με τις υπογραφές 300 Ελλήνων και Ελληνίδων. Έκτοτε η κοινοβουλευτική του δράση είναι διαρκής με την κατάθεση πλήθους ερωτήσεων, επικαίρων ερωτήσεων, προτάσεων Νόμου, προτάσεων για σύσταση Επιτροπών και λοιπές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Το επίσημο Καταστατικό του κόμματος, που είναι κατατεθειμένο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Την Κοινοβουλευτική Ομάδα της “Συμμαχίας Ελλήνων” αποτελούν οι βουλευτές Ιωάννης Δημητροκάλλης (Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του κόμματος), Γεώργιος Μανούσος και Διονύσιος Βαλτογιάννης. Η “Συμμαχία Ελλήνων” θα συμμετέχει κανονικά στις προσεχείς εκλογές με πλήρη ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της επικράτειας».

Στο πλαίσιο αυτό ζητούν «να συμπεριληφθεί η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ στις έρευνες για την εκτίμηση εκλογικής επιρροής των κομμάτων, όπως ο Νόμος ορίζει, χωρίς κανέναν παράτυπο αποκλεισμό». Βέβαια, πλέον τίθεται ερώτημα αν το κόμμα θα λάβει το «πράσινο φως» από τον Άρειο Πάγο να συμμετάσχει στις εκλογές, αν το αρμόδιο τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου κρίνει ότι υπάρχει «κρυφός αρχηγός» του, δηλαδή, ο Ηλίας Κασιδιάρης.

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