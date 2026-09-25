Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Κρύο – ζέστη» από την Τουρκία, η «στροφή» Ερντογάν και ο γαλλικός… δάκτυλος

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Την ώρα που η Αθήνα ποντάρει πολλά στη γαλλική παρουσία στο project της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (και σε δεύτερη φάση του Ισραήλ), η Άγκυρα δείχνει αποφασισμένη να «τραβήξει την πρίζα» στον GSI αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της.

Στην ουσία, η Τουρκία επιδιώκει να επιβάλει όρους και συνθήκες για de facto αναγνώριση της υφαλοκρηπίδας της σε σημεία που η Ελλάδα – βάσει διεθνούς δικαίου – θεωρεί ότι αποτελούν τμήμα της κυριαρχίας της. Στο πλαίσιο αυτό, η Άγκυρα στέλνει διαρκή μηνύματα ότι δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου του καλωδίου.

Έτσι, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων ή αγωγών, αλλά και η επιστημονική έρευνα, που πραγματοποιούνται στην περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα της, «πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας». «Δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας», αναφέρει, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις στην περιοχή «παρακολουθούνται στενά» και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.

Βέβαια, ελληνικές διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι οι διατυπώσεις του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ουσιαστικά «τσουβαλιάζουν» διαφορετικά πράγματα, καθώς, όπως λένε, η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας αναγνωρίζει το δικαίωμα πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων στην υφαλοκρηπίδα και προβλέπει συναίνεση του παράκτιου κράτους για τη χάραξη της διαδρομής υποθαλάσσιων αγωγών, αλλά όχι γενική απαίτηση προηγούμενης άδειας για τη διέλευση καλωδίου.

Ωστόσο, η Αθήνα εκτιμά ότι η Άγκυρα, μέσω της απαίτησης για ενημέρωση και συντονισμό στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, επιδιώκει να πετύχει έναν από τους βασικούς στόχους της, τη λεγόμενη «μειωμένη επιρροή» των ελληνικών νησιών. Μάλιστα, διπλωματικές πηγές δεν φάνηκαν να εκπλήσσονται από το γεγονός ότι το τουρκικό υπουργείο Άμυνας «πακετάρισε» στην ανακοίνωσή του και την πάγια απαίτηση για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, καθώς στόχος είναι η «νομιμοποίηση» όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του τουρκικού μαξιμαλισμού.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα περιμένει να δει αν τελικά η τουρκική κυβέρνηση φέρει στην Εθνοσυνέλευση το επίμαχο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» – η Άγκυρα επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σημασία του, μιλώντας για «αμιγώς τεχνικά και γραφειοκρατικά ζητήματα». Πάντως, στην Αθήνα μελετάται η… στροφή του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έστω και σε επίπεδο ρητορικής, καθώς φάνηκε να επιθυμεί να χαμηλώσει τους τόνους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ερντογάν δήλωσε ότι «δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή οποιουδήποτε άλλου γείτονά μας. Μπορεί να διεξαχθούν εκλογές στην Ελλάδα, μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να αλλάξει η αντιπολίτευση. Αυτές δεν είναι οι ανησυχίες μας. Η ανησυχία μας είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας, σύμμαχος υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογική εκστρατεία».

Η πρώτη αντίδραση της Αθήνας ήταν συγκρατημένη, καθώς κυβερνητική πηγή επισήμανε ότι «οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν», προσθέτοντας ότι με την Τουρκία «είμαστε γείτονες. Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό, αυτή τη στιγμή, είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς».

Επιστρέφοντας στο ζήτημα του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου, φαίνεται ότι Αθήνα και Παρίσι έχουν καταλήξει σε ένα νέο modus operandi: η Meridiam, η γαλλική εταιρεία που απέκτησε το μερίδιο του ΑΔΜΗΕ στο έργο, θα αναλάβει το… καθήκον της ενημέρωσης των γειτονικών χωρών – άρα και της Τουρκίας – για τις απαραίτητες εργασίες, με την εκτίμηση ότι η Άγκυρα δεν θα προχωρήσει στις γνωστές προκλητικές της αντιδράσεις.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συνεννοήσεις, ώστε η Meridiam να προχωρήσει σε όποιες ενημερώσεις κριθούν απαραίτητες, προκειμένου το έργο να προχωρήσει.

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