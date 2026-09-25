Επιμένει ο Γεωργιάδης για τον «μπάφο»: «Μπορεί να ήταν και πολύ επικριτικό, ότι αν κάνεις κάτι τέτοιο μπορεί να λες παλαβομάρες»

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Μισή συγγνώμη φαίνεται ότι ζητήσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για την ερώτησή του προς τον δημοσιογράφο, Νίκο Ελευθερόγλου, αν έχει κάνει «μπάφο».

Μιλώντας στο Action 24, ο υπουργός ξεκαθάρισε, μεν, ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει τον δημοσιογράφο και ότι ζήτησε άμεσα συγγνώμη, ωστόσο τόνισε ότι «μπορεί να ήταν και πολύ επικριτικό, ότι αν κάνεις κάτι τέτοιο μπορεί να λες παλαβομάρες. Άρα μπορεί να το λέει αυτό ο υπουργός Υγείας».

Μάλιστα, επισήμανε ότι «δεν θέλω να κάνω δεσμεύσεις για το γλωσσικό μου ύφος και το αν μπορεί να ξεφύγει κατά τα γούστα κάποιου, γιατί μπορεί να ξεφύγει. Η πολιτική μου άποψη από την αρχή ήταν ότι δεν θα γίνω “ξύλινος” πολιτικός, υπάρχει τέτοια σχολή και δεν την υπηρετώ. Αν κάτι σου ξεφύγει, που μπορεί να γίνει, διορθώνεται αμέσως. Πρόθεση προσβολής του κ. Ελευθερόγλου που τον συμπαθώ δεν υπήρχε, το κατάλαβε και ο ίδιος. Είπα επιτόπου ότι “αν σε πρόσβαλα ζητώ συγγνώμη”. Μπορεί και να προκαλέσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί να είναι κακό».

Επέμεινε δε στη σύνδεση «κομπογιαννιτών» γιατρών και ξυλολίου, λέγοντας ότι «αν σας ενοχλεί ότι ξέφυγα για τον “μπάφο”, θα έπρεπε να σας νοιάζει επί χίλια γιατί κάποιοι προσπάθησαν να γκρεμίσουν την Ελλάδα και να τρελάνουν τον κόσμο με σκοπό και με δόλο. Ένας πατέρας έχει καταθέσει ότι είχαν ενημερωθεί από την αρχή οι γονείς ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο, τους έλεγε “σταματήστε”, αλλά κάποιοι συνέχιζαν για ιδίον όφελος. Πρέπει να ψαχτεί αυτό. Στις προηγμένες χώρες και οι δημοσιογράφοι είναι απολογούμενοι».

Ασταμάτητος ο Άδωνις…

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