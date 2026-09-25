Η – επιεικώς – περίεργη αναφορά Νετανιάχου στον Μαρκ Τουέιν και η Ιστορία

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Μια – τουλάχιστον – αμφιλεγόμενη αναφορά στον μεγάλο Αμερικανό συγγραφέα Μαρκ Τουέιν έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, κατά την ομιλία του στη Γ.Σ. του ΟΗΕ.

Ο Νετανιάχου, λοιπόν, χρησιμοποίησε έναν αφορισμό του Τουέιν («Οι Αιγύπτιοι, οι Βαβυλώνιοι και οι Πέρσες εμφανίστηκαν, γέμισαν τον πλανήτη με ήχο και μεγαλείο, κατόπιν έσβησαν σαν υλικό ονείρων και χάθηκαν. Άλλοι λαοί ξεπρόβαλαν και κράτησαν τη δάδα τους ψηλά για κάποιο διάστημα, όμως εκείνη έσβησε και τώρα κάθονται στο λυκόφως. Ο Εβραίος τους είδε όλους, τους ξεπέρασε όλους») για να δείξει τη συνέχεια της εβραϊκής ιστορίας.

Η αναφορά του, ωστόσο, είναι ιστορικά ανακριβής: οι Αιγύπτιοι συνεχίζουν να υπάρχουν, στον ίδιο τόπο που μεγαλούργησαν στην αρχαιότητα. Στο Ιράν ακόμα βρίσκονται πιστοί του Ζωροαστρισμού, ερχόμενοι από το βάθος της ιστορίας. Το Ιράκ βρίσκεται εκεί που αναδύθηκε η Βαβυλώνα. Η Ελλάδα, η Κίνα, η Ιαπωνία έχουν συνεχή ιστορία και γλώσσα που χάνεται στις χιλιετίες. Ο κατάλογος των χωρών και των λαών με μακραίωνη ιστορία και συνέχεία είναι τεράστιος.

Η λαθροχειρία του Νετανιάχου, βέβαια, πέρασε απαρατήρητη, καθώς για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, για τον οποίο υπάρχει εκκρεμές διεθνές ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, μίλησε και πάλι σε άδεια αίθουσα, αφού οι εκπρόσωποι 77 χωρών – μελών του ΟΗΕ έφυγαν μόλις άρχισε η ομιλία του. Κι αντί να προβληματιστεί, τους χαρακτήρισε δειλούς…

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