Αυστρία – Ισραήλ: Προκλητικός πανηγυρισμός με… πυροβολισμούς – Ο Αμπού Φάρχι έκανε «όπλο» το σημαιάκι και αποβλήθηκε

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Μια προκλητική και εξαιρετικά άστοχη χειρονομία, με συμβολισμό που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί στη σημερινή συγκυρία, σημάδεψε την αναμέτρηση της Αυστρίας με το Ισραήλ για το Nations League.

Πρωταγωνιστής ήταν ο 20χρονος Ισραηλινός διεθνής Σαΐντ Αμπού Φάρχι, ο οποίος, αμέσως μετά το γκολ με το οποίο ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1, έτρεξε προς τη γωνία του γηπέδου, άρπαξε το σημαιάκι του κόρνερ και το χρησιμοποίησε σαν όπλο, προσομοιώνοντας πυροβολισμό.

Ακριβώς έτσι καταγράφουν τη σκηνή το Reuters και ο Guardian: ο ποδοσφαιριστής χρησιμοποίησε το σημαιάκι για να προσομοιώσει όπλο και έκανε κίνηση πυροβολισμού.

Και όλα αυτά από έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται με τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Ισραήλ, την ώρα που ο πόλεμος στη Γάζα, οι χιλιάδες νεκροί και οι εικόνες καταστροφής έχουν μετατρέψει οποιονδήποτε τέτοιο συμβολισμό σε κάτι πολύ βαρύτερο από έναν ακόμη ατυχή ποδοσφαιρικό πανηγυρισμό.

🚨 EXPULSAN A JUGADOR DE ISRAEL EN EL JUEGO VS AUSTRIA



Por celebrar su gol como si estuviera disparando con un rifle… pic.twitter.com/WTL2356fVb — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 24, 2026

Ο διαιτητής δεν άφησε τη χειρονομία να περάσει

Το περιστατικό συνέβη στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης στο Λιντς. Ο Αμπού Φάρχι σκόραρε με κεφαλιά, ισοφαρίζοντας για το Ισραήλ, που είχε βρεθεί πίσω στο σκορ από πέναλτι του Ρομάνο Σμιντ.

Αντί όμως ο πανηγυρισμός του να περιοριστεί στη χαρά για το γκολ, ο 20χρονος κατευθύνθηκε προς το σημαιάκι, το άρπαξε και το μετέτρεψε για λίγα δευτερόλεπτα σε αυτοσχέδιο «όπλο», κάνοντας την κίνηση του πυροβολισμού.

Ο διαιτητής Γκεόργκι Καμπάκοφ αντέδρασε αμέσως και του έδειξε κίτρινη κάρτα. Ο Αμπού Φάρχι είχε ήδη παρατηρηθεί τέσσερα λεπτά νωρίτερα και έτσι ακολούθησε η κόκκινη κάρτα, με το Ισραήλ να μένει με δέκα παίκτες.

Οι συμπαίκτες του διαμαρτυρήθηκαν στον διαιτητή, αλλά η απόφαση δεν άλλαξε. Η Αυστρία εκμεταλλεύτηκε τελικά το αριθμητικό πλεονέκτημα και με δύο γκολ στο τέλος επικράτησε 3-1.

Όταν ο πανηγυρισμός παύει να είναι απλώς ποδόσφαιρο

Υπάρχει, βεβαίως, ένα ερώτημα που υπερβαίνει την εφαρμογή του ποδοσφαιρικού κανονισμού.

Τι ακριβώς μπορεί να θεωρεί αστείο, θεαματικό ή κατάλληλο για πανηγυρισμό ένας διεθνής ποδοσφαιριστής όταν παίρνει ένα αντικείμενο, το μετατρέπει σε «όπλο» και προσποιείται ότι πυροβολεί;

Και πολύ περισσότερο όταν φορά τη φανέλα του Ισραήλ σε μια περίοδο κατά την οποία οι εικόνες από τη Γάζα έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου.

Δεν χρειάζεται να αποδοθεί στον Αμπού Φάρχι κάποια πολιτική πρόθεση για να διαπιστωθεί το προφανές: η συγκεκριμένη χειρονομία ήταν ακραία άστοχη και προκλητική.

Και ο διαιτητής φρόντισε να μην την αντιμετωπίσει ως τέτοια. Η κόκκινη κάρτα μπορεί να έκλεισε την παρουσία του Αμπού Φάρχι στο παιχνίδι. Η εικόνα του «πυροβολισμού», όμως, είχε ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου. Δικαιώνοντας όσους διαμαρτύρονται για τη γενοκτονία στη Γάζα.

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