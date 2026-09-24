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24.09.2026 21:44

Nations League: Σερβία – Ελλάδα, live η μάχη στο Βελιγράδι

24.09.2026 21:44
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Η Εθνική ποδοσφαίρου κοντράρεται με τη Σερβία στην 1η αγωνιστική του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τις Ολλανδία, Σερβία, Γερμανία.

Live η εξέλιξη του σκορ:

4′ Γκολ η Σερβία. Σέντρα του Τάντιτς από αριστερά, ο Ζίβκοβιτς ανενόχλητος μέσα από την περιοχή με πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-0.

1′ Σέντρα στο ματς

Στον πάγκο της Σερβίας: Πέτροβιτς, Στάνκοβιτς, Σούκατσεβ, Ντραγκόγεβιτς, Γκούντελι, Στάνκοβιτς, Γιόβελιτς, Μπάμπιτς, Τέρζιτς, Κοστόφ, Σάμαρτζιτς, Λούκιτς.

Στον πάγκο της Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Κουλιεράκης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ανδρούτσος, Τεττέη, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης.

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ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 22:49
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