Nations League: Σερβία – Ελλάδα, live η μάχη στο Βελιγράδι

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Η Εθνική ποδοσφαίρου κοντράρεται με τη Σερβία στην 1η αγωνιστική του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τις Ολλανδία, Σερβία, Γερμανία.
Live η εξέλιξη του σκορ:
4′ Γκολ η Σερβία. Σέντρα του Τάντιτς από αριστερά, ο Ζίβκοβιτς ανενόχλητος μέσα από την περιοχή με πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-0.
1′ Σέντρα στο ματς
Στον πάγκο της Σερβίας: Πέτροβιτς, Στάνκοβιτς, Σούκατσεβ, Ντραγκόγεβιτς, Γκούντελι, Στάνκοβιτς, Γιόβελιτς, Μπάμπιτς, Τέρζιτς, Κοστόφ, Σάμαρτζιτς, Λούκιτς.
Στον πάγκο της Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Κουλιεράκης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ανδρούτσος, Τεττέη, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης.
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