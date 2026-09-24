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24.09.2026 23:44

Ιωάννινα: Φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο στην Ιόνια Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Πάτρα

24.09.2026 23:44
pyrosvestiki
φωτογραφία αρχείου

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Φωτιά σε βυτιοφόρο που μεταφέρει υγραέριο ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στο 142χιλ της Ιόνιας Οδού στο ρεύμα προς Πάτρα, λίγο έξω από την πόλη της Άρτας.

Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, για την κατάσβεση της φωτιάς, επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, από τις υπηρεσίες της Φιλιππιάδας και της Άρτας.

Στο σημείο βρίσκονται οχήματα της ΕΛ.ΑΣ και της Ιόνιας Οδού. Το ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλιά εθνική οδό.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 00:25
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