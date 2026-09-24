Ιωάννινα: Φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο στην Ιόνια Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Πάτρα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Φωτιά σε βυτιοφόρο που μεταφέρει υγραέριο ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στο 142χιλ της Ιόνιας Οδού στο ρεύμα προς Πάτρα, λίγο έξω από την πόλη της Άρτας.

Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, για την κατάσβεση της φωτιάς, επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, από τις υπηρεσίες της Φιλιππιάδας και της Άρτας.

Στο σημείο βρίσκονται οχήματα της ΕΛ.ΑΣ και της Ιόνιας Οδού. Το ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλιά εθνική οδό.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε πακέτο 101 εκατ. δολαρίων για την υποστήριξη των ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών

Εξαφάνιση 16χρονης στη Νίκαια – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Μαθητής εμφανίστηκε στο σχολείο με μπλούζα της Χρυσής Αυγής και επιτέθηκε σε άλλους μαθητές: «Θα σου σπάσω τα κόκαλα»













