Θάνατος Μαζωνάκη: Η συνάντηση με τον υπνοθεραπευτή στο Ψυχικό και ο διάλογος που οδήγησε στη Γάκα – Τα ερωτήματα για την προποφόλη

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Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι Αρχές εξετάζουν τις κινήσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών πριν και μετά τη διαδικασία, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει και τα ιατρεία τους.

Στην έρευνα περιλαμβάνεται και ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, συνεργάτης της 56χρονης γιατρού, με τον οποίο ο τραγουδιστής είχε επικοινωνήσει αρχικά προκειμένου να συζητήσει το ενδεχόμενο υπνοθεραπείας. Ο ίδιος είχε λάβει από τη γιατρό φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση τη μοιραία ημέρα.

Τη Δευτέρα πριν τον θάνατό του, ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντήθηκε με τον Νάσο Κομιανό σε κατάστημα εστίασης στο Ψυχικό, έπειτα από επικοινωνία που είχε προηγηθεί μέσω γυναίκας με την οποία συνεργαζόταν ο καλλιτέχνης.

Ο τραγουδιστής αναζητούσε θεραπεία για ευεξία και αναζωογόνηση. Είχε εξετάσει μάλιστα το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στο Λονδίνο, όμως τελικά στράφηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου δύο ημέρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Star για τη συζήτηση στο καφέ του Ψυχικού, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε στείλει προηγουμένως μήνυμα στον υπνοθεραπευτή: «Σας έχω δει στα social media. Έχω ακούσει για την υπνοθεραπεία. Είδα κάποια βίντεο. Ήθελα να σας συναντήσω, να τα πούμε από κοντά».

Ο τραγουδιστής φέρεται να αντιμετώπιζε κάποιες φοβίες και ο υπνοθεραπευτής, σύμφωνα με το περιβάλλον του, προσπάθησε να τον βοηθήσει. Κατά τη συνάντησή τους, ωστόσο, του εξήγησε: «Δεν μπορούμε Γιώργο εδώ στο καφέ να συμπληρώσουμε το ιστορικό σου. Πρέπει πρώτα να κοιτάξεις το ιατρικό σου κομμάτι για να βοηθηθείς. Πήγαινε στο εξωτερικό».

«Δεν μπορώ να πάω στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα με ξέρουν», απάντησε ο τραγουδιστής. Ο Νάσος Κομιανός τον ρώτησε τότε: «Καλά, δεν έχεις κάνει τίποτα τόσα χρόνια;». Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε στις θεραπείες που είχε κάνει στο Κολωνάκι: «Όχι, έχω κάνει μόνο κάτι υδροθεραπείες στο Κολωνάκι, στη (γιατρό)».

Η αναφορά αυτή οδήγησε στην 56χρονη γιατρό, με τον υπνοθεραπευτή να αποκαλύπτει: «Συνεργάζομαι μαζί της. Μικρός ο κόσμος, Γιώργο». Ο τραγουδιστής τού ζήτησε τότε: «Ωραία, δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο να της μιλήσω;». Η απάντηση του Νάσου Κομιανού ήταν άμεση: «Κάτσε, την καλώ τώρα».

Η επικοινωνία που προηγήθηκε της πλασμαφαίρεσης

Ακολούθησε επικοινωνία μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της 56χρονης γιατρού, με στόχο να επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης το ιατρείο της Καρνεάδου. Παρότι ο καλλιτέχνης σχεδίαζε αρχικά να μεταβεί στο Λονδίνο για αντίστοιχες θεραπείες, μετά τις συζητήσεις που είχε με τους δύο συνεργάτες αποφάσισε να παραμείνει στην Ελλάδα.

Από τη σύμβαση συνεργασίας της γιατρού και του υπνοθεραπευτή προκύπτει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι είχαν συμφωνήσει να παραπέμπουν ο ένας στον άλλο πελάτες και να μοιράζονται τα έσοδα. Ο υπνοθεραπευτής δεν ήταν ο μοναδικός εξωτερικός συνεργάτης των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Είχαν συνάψει συμφωνίες και με επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων διατροφολόγους, ψυχολόγους και μασέρ, αλλά και με ειδικό που πραγματοποιούσε θεραπείες με μέλισσες.

Την Τρίτη, μία ημέρα μετά τη συνάντηση στο Ψυχικό, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο ιατρείο του Κολωνακίου και υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία από τη 56χρονη γιατρό. Από εκείνο το σημείο καταγράφεται σειρά μηνυμάτων μεταξύ της ίδιας και του Νάσου Κομιανού.

Τόσο η ανταλλαγή των SMS, όσο και οι περιγραφές εργαζομένων της κλινικής στην οδό Καρνεάδου επιβεβαιώνουν το ραντεβού και την υδροθεραπεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η συγκεκριμένη διαδικασία προκάλεσε απώλεια υγρών και επιβάρυνε τον οργανισμό του τραγουδιστή. Για ιατρικούς λόγους, η πλασμαφαίρεση δεν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί πριν περάσουν 48 έως 72 ώρες, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε αυτήν λιγότερο από ένα 24ωρο αργότερα, παρά το γεγονός ότι είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του στη γιατρό.

Η 56χρονη ενημέρωσε με μήνυμα τον υπνοθεραπευτή: «Δεν θέλει να κάνει πλασμαφαίρεση (σ.σ. ο Μαζωνάκης)». Ο Νάσος Κομιανός απάντησε: «Άσε, θα το τακτοποιήσω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ».

Τα επόμενα μηνύματα καταγράφουν, σύμφωνα με την έρευνα, τη διστακτικότητα του τραγουδιστή. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, αφού είχε συμφωνηθεί να κάνει πλασμαφαίρεση και στη συνέχεια να υποβληθεί σε ύπνωση, ο Νάσος Κομιανός επικοινώνησε ξανά με τη γιατρό για να επιβεβαιώσει το ραντεβού των 17:00. «Ήρθε ο Μαζώ;» τη ρώτησε, με εκείνη να απαντά: «ναι ήρθε!».

Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στην καρέκλα και ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα χωρίς τις αισθήσεις του, η γιατρός έστειλε στον υπνοθεραπευτή φωτογραφία του τραγουδιστή. Το μήνυμα που τη συνόδευε ήταν: «Όλα καλά». Η συγκεκριμένη επικοινωνία εξετάζεται σε σχέση και με τις προηγούμενες επιφυλάξεις που είχε εκφράσει ο καλλιτέχνης.

Τα φάρμακα της μέθης και τα κρίσιμα λεπτά

Ένα από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας αφορά την ουσία που φέρεται να χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την πλασμαφαίρεση. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η 56χρονη να του χορήγησε κατασταλτική ουσία, ώστε να παραμείνει στο ιατρείο και να προχωρήσει τελικά στη διαδικασία, παρά τον δισταγμό που είχε εκφράσει.

Η γιατρός δεν συνήθιζε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, να χρησιμοποιεί μέθη στις διάφορες θεραπείες της, με ορισμένες εξαιρέσεις. Οι Αρχές εξετάζουν εάν στην περίπτωση του τραγουδιστή επιδίωκε να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει στο ιατρείο, καθώς η πλασμαφαίρεση πραγματοποιήθηκε την αμέσως επόμενη ημέρα από την υδροθεραπεία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γνώριζε τη γιατρό από το 2021, όταν είχε υποβληθεί ξανά σε υδροθεραπεία στο ιατρείο της. Αυτή ήταν και η προηγούμενη σχέση τους, η οποία φέρεται να έπαιξε ρόλο στην απόφασή του να επαναλάβει τη θεραπεία την Τρίτη και να προχωρήσει στη συνέχεια σε συνεδρία ύπνωσης με τον Νάσο Κομιανό.

Τη μοιραία Τετάρτη ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 14:00. Περίπου 14 λεπτά αργότερα βρισκόταν ήδη στην καρέκλα και είχε συνδεθεί με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, έχοντας προηγουμένως λάβει την κατασταλτική ουσία. Στις 14:25 καταγράφηκε η πρώτη ένδειξη συναγερμού 9, η οποία αποδίδεται είτε σε μεταβολή της αρτηριακής πίεσης, είτε σε πιθανό «τσάκισμα» στα σωληνάκια του μηχανήματος.

Στις 14:37 άρχισε η πλασμαφαίρεση και ξεκίνησε η κυκλοφορία του αίματος. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 14:44 και στις 14:45, η γιατρός φωτογράφισε τον αναίσθητο τραγουδιστή πάνω στο κρεβάτι και έστειλε την εικόνα στον υπνοθεραπευτή. Το μηχάνημα σταμάτησε στις 15:22, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμεινε συνδεδεμένος για ακόμη 23 λεπτά.

Στις 15:45 ενεργοποιήθηκε τρεις ακόμη φορές ο συναγερμός και ο τραγουδιστής φέρεται να μην είχε πλέον σφυγμό. Εκείνο το λεπτό έγινε προσπάθεια επανεκκίνησης της κυκλοφορίας του αίματος, χωρίς αποτέλεσμα, και το μηχάνημα απενεργοποιήθηκε.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον και όσα συνέβησαν αμέσως μετά. Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους μαρτυρία 53χρονης νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν στο δωμάτιο μαζί με τον τραγουδιστή και τη γιατρό κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Η νοσηλεύτρια φέρεται να αντιλήφθηκε ότι το ένα χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσίαζε σπασμούς και ενημέρωσε τη γιατρό ότι δεν τον έβλεπε καλά. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η 56χρονη της απάντησε: «δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστος ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε η μέθη. Η 56χρονη έχει υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης όταν έφτασε στο ιατρείο την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη περιγραφή, ωστόσο, δεν συμβαδίζει με όσα ανέφεραν άνθρωποι που τον είχαν συναντήσει νωρίτερα την ίδια ημέρα και τον περιέγραψαν ως ήρεμο και ευδιάθετο, ενώ, όπως είπαν, έκανε χιούμορ.

Το εάν πράγματι χορηγήθηκε στον τραγουδιστή μέθη λίγο πριν από την πλασμαφαίρεση αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Τα δύο σενάρια που εξετάζονται αφορούν τη χορήγηση προποφόλης ή μιδαζολάμης. Πρόκειται για κατασταλτικές ουσίες, με την προποφόλη να μην διαθέτει αντίδοτο, ενώ το αντίδοτο της μιδαζολάμης είναι το anexate.

Το Live News μετέδωσε ακόμη ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε αρχικά προποφόλη στον τραγουδιστή και στη συνέχεια anexate, με την εκτίμηση ότι έτσι θα μπορούσε να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Η προποφόλη είναι ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό βραχείας δράσης, το οποίο προκαλεί γρήγορα ύπνο και απώλεια συνείδησης. Αποτελεί μία από τις δύο βασικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την καταστολή ασθενών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, προμηθεύεται από φαρμακαποθήκες, ενώ η χορήγηση μέθης απαγορεύεται να πραγματοποιείται σε ιδιωτικά ιατρεία. Στα νοσοκομεία, αντίθετα, η διαδικασία γίνεται παρουσία αναισθησιολόγου.

Τα ερωτήματα για την προμήθεια της προποφόλης

Σύμφωνα με το Star, οι φαρμακαποθήκες δεν μπορούν να διαθέσουν τη συγκεκριμένη κατασταλτική ουσία σε απλούς ιδιώτες γιατρούς, πόσο μάλλον σε έναν παθολόγο και μία ανειδίκευτη γιατρό, όπως περιγράφεται το ζευγάρι των γιατρών του Κολωνακίου.

Το στοιχείο αυτό δημιουργεί νέο ερώτημα, σχετικά με το αν υπάρχει δίκτυο μέσω φαρμακαποθηκών που προμήθευε ιδιώτες γιατρούς με τέτοιες ουσίες.

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα και ένα διαφορετικό ενδεχόμενο, δηλαδή εάν η 56χρονη κατάφερε να παραπλανήσει τους προμηθευτές προκειμένου να αποκτήσει την προποφόλη. Συγκεκριμένα, ερευνάται εάν τους είχε παρουσιάσει τον εαυτό της ως γυναικολόγο, ιδιότητα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να επικαλούνταν και απέναντι στους πελάτες που επισκέπτονταν τα ιατρεία της.

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