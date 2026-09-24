ΗΠΑ: Εγκρίθηκε πακέτο 101 εκατ. δολαρίων για την υποστήριξη των ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών

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Στην έγκριση πιθανής πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού και υπηρεσιών προς την Ελλάδα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 101 εκατ. δολαρίων, προχώρησε το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Το πακέτο αφορά την επισκευή, τη συντήρηση και την υποστήριξη αεροσκαφών του ελληνικού στόλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει εξαρτήματα, ανταλλακτικά και παρελκόμενα αεροσκαφών, καθώς και αναλώσιμα και υπηρεσίες επισκευής και επιστροφής υλικού. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται υπηρεσίες μηχανικής, τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης από την αμερικανική κυβέρνηση και αναδόχους, αλλά και άλλα στοιχεία που συνδέονται με την υποστήριξη του προγράμματος.

Η Ουάσινγκτον αναφέρει ότι η προτεινόμενη πώληση εντάσσεται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ασφάλεια ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ, τον οποίο χαρακτηρίζει παράγοντα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τη δυνατότητα της Ελλάδας να διατηρεί σε επιχειρησιακή κατάσταση τον στόλο των αεροσκαφών της, ώστε να αντιμετωπίζει σύγχρονες απειλές και να διατηρεί συνεχή παρουσία στην περιοχή.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Ελλάδα δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην ενσωμάτωση του εξοπλισμού και των υπηρεσιών στις Ένοπλες Δυνάμεις της. Η αμερικανική πλευρά υπογραμμίζει ακόμη ότι η προτεινόμενη πώληση δεν πρόκειται να μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

Ο κύριος ανάδοχος για το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη επιλεγεί και θα προκύψει μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας ανάθεσης, με στόχο να εξασφαλιστούν οι καταλληλότερες διαθέσιμες λύσεις κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης. Σε ό,τι αφορά τυχόν αντισταθμιστικά ωφελήματα, αυτά θα καθοριστούν μέσα από διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του αναδόχου.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πώλησης, σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, δεν θα απαιτήσει την αποστολή επιπλέον προσωπικού της αμερικανικής κυβέρνησης ή των αναδόχων στην Ελλάδα.

Τέλος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι από την προτεινόμενη συμφωνία δεν αναμένεται να υπάρξει αρνητική επίπτωση στην αμυντική ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών.

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