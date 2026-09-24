Euroleague: Θριαμβευτική πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό, συνέτριψε με 91-72 την Παρί στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς

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Με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ξανά στον πάγκο του σε επίσημο παιχνίδι έπειτα από 14 χρόνια, ο Παναθηναϊκός έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση στη φετινή Euroleague, συντρίβοντας την Παρί με 91-72 στο Telekom Center Athens. Παρά τις σημαντικές απουσίες, οι «πράσινοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και έστειλαν το πρώτο ηχηρό μήνυμα για τη δυναμική τους στη νέα σεζόν.

Η άμυνα έδωσε από νωρίς τον τόνο

Η ατμόσφαιρα στις εξέδρες πριν από το τζάμπολ ήταν εκρηκτική, με την επιστροφή του Ομπράντοβιτς να δημιουργεί συνθήκες… σεισμού στο Telekom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός φρόντισε να μεταφέρει γρήγορα αυτή την ενέργεια και στο παρκέ.

Με βασικό όπλο την άμυνα, διαχρονικό σήμα κατατεθέν του «Ζοτς», το «τριφύλλι» πήρε τον έλεγχο του αγώνα από την πρώτη περίοδο και έκλεισε το αρχικό δεκάλεπτο προηγούμενο με 31-17.

Και όλα αυτά παρά τις σημαντικές απουσίες των Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ, που περιόρισαν τις επιλογές των «πράσινων».

Η Παρί δεν μπόρεσε να ακολουθήσει

Στη δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός παρουσίασε πτώση στην επιθετική του παραγωγικότητα, χωρίς όμως να χάσει τον έλεγχο. Οι Γάλλοι κατάφεραν να περιορίσουν τη διαφορά, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 42-31.

Μετά την ανάπαυλα, ωστόσο, η εικόνα έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρη. Οι «πράσινοι» ανέβασαν ξανά την ένταση στην άμυνα, βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και δεν άφησαν στην Παρί κανένα περιθώριο να αμφισβητήσει την κυριαρχία τους.

Ενδεικτικό της αμυντικής προσήλωσης του Παναθηναϊκού ήταν ότι η γαλλική ομάδα σημείωσε μόλις τέσσερις πόντους στα πρώτα επτά λεπτά της τρίτης περιόδου.

Στο ίδιο διάστημα, ο «Επτάστερος» εκτόξευσε τη διαφορά στο +26 (61-35), ουσιαστικά βάζοντας πρόωρα τέλος σε οποιαδήποτε σκέψη ανατροπής.

Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 69-44, με το τελευταίο δεκάλεπτο να αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά του και έφτασε στην τελική επικράτηση με 91-72, ξεκινώντας με τον πλέον επιβλητικό τρόπο την πορεία του στη φετινή Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 31-17, 42-31, 69-44, 91-72

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