Βρετανία: Θρήνος για 12χρονη μαθήτρια που κρεμάστηκε στο δωμάτιό της– Οι δυσκολίες στο νέο σχολείο και οι αναφορές για bullying

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Στο πένθος έχει βυθιστεί η Βρετανία μετά τον θάνατο της 12χρονης Έιντζελ Καράντζα, η οποία κρεμάστηκε μέσα στο δωμάτιό της στο σπίτι της οικογένειάς της στο Πουλ του Ντόρσετ. Η μαθήτρια φέρεται να αντιμετώπιζε δυσκολίες προσαρμογής στο νέο της σχολείο, ενώ φίλη της υποστήριξε ότι είχε δεχθεί bullying από ομάδα κοριτσιών.

Όπως αναφέρει ο Independent, η Έιντζελ φοιτούσε στο Cornerstone Academy στο Χάμγουορθι του Πουλ, και είχε χαρακτηριστεί «υπόδειγμα μαθήτριας» στο δημοτικό. Μετά τη μετάβασή της στο νέο σχολικό περιβάλλον, ωστόσο, άρχισε να απουσιάζει συχνά από τα μαθήματα και η επίδοσή της χειροτέρευσε.

Λίγο πριν από τον θάνατό της, στις 17 Μαρτίου, η 12χρονη φέρεται να είπε σε φίλη της ότι «θα προτιμούσε να βρίσκεται στην κόλαση παρά στο σχολείο».

Η αλλαγή στη συμπεριφορά της 12χρονης

Ο πατέρας της, Έλιουντ Ματίντι, κατέθεσε στο πλαίσιο της έρευνας του ιατροδικαστή στο Μπόρνμουθ και περιέγραψε τη σταδιακή απομάκρυνση της κόρης του από το οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, η Έιντζελ περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο κινητό της, παρακολουθώντας βίντεο στο YouTube και παίζοντας Minecraft. Παράλληλα, είχε αλλάξει και το πρόγραμμα του ύπνου της.

«Θα την περιέγραφα ως σχεδόν νυχτόβια. Κοιμόταν κατά τη διάρκεια της ημέρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε πως, όταν η κόρη του βρισκόταν στο δωμάτιό της, περνούσε μεγάλο μέρος της ημέρας χρησιμοποιώντας το κινητό ή το tablet της για να παίζει Minecraft.

Τα τελευταία μηνύματα και η έρευνα των Αρχών

Η Έιντζελ εντοπίστηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιό της στις 7:30 το πρωί της 17ης Μαρτίου. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές συσκευές της, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι είχε λάβει μηνύματα μέσω Snapchat μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας.

Ωστόσο, από την αστυνομική έρευνα στο κινητό τηλέφωνο και το tablet της δεν προέκυψαν στοιχεία που να δείχνουν διαδικτυακό εκφοβισμό ή αναζητήσεις σχετικές με την αυτοκτονία.

Η 12χρονη δεν είχε αφήσει σημείωμα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας δεν είχε αναφέρει σε φίλους της την πρόθεσή της να βάλει τέλος στη ζωή της.

Οι δυσκολίες στο νέο σχολικό περιβάλλον

Η μετάβαση από το δημοτικό στο νέο σχολείο φαίνεται πως αποτέλεσε σημαντική αλλαγή για την Έιντζελ. Ο πατέρας της περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την απροθυμία της να πηγαίνει στα μαθήματα.

«Ήταν πολύ μεγαλύτερο σχολείο και ήταν πολύ απρόθυμη να πηγαίνει. Έχασε πολλά μαθήματα και η ακαδημαϊκή της επίδοση επηρεάστηκε», είπε.

Ο ίδιος υποστήριξε πάντως ότι πίστευε πως η κατάσταση είχε αρχίσει να βελτιώνεται. Η παρουσία της στο σχολείο είχε αυξηθεί, ενώ είχε δημιουργήσει και μια νέα παρέα στη Β’ Γυμνασίου.

Φίλοι της Άντζελ που μίλησαν στις Αρχές, ωστόσο, έκαναν λόγο για προβλήματα που αντιμετώπιζε στην προσπάθειά της να ενταχθεί κοινωνικά. Μία από τις φίλες της ανέφερε, μάλιστα, ότι η 12χρονη είχε δεχθεί bullying από ομάδα κοριτσιών.

«Η Έιντζελ ήταν το φως όλης της ζωής μας»

Ο πατέρας της μίλησε με συγκινητικά λόγια για την κόρη του, περιγράφοντάς την ως το «φως» της οικογένειας και ανακαλώντας αναμνήσεις από τα παιδικά της χρόνια.

«Η Έιντζελ ήταν το φως όλης της ζωής μας και έκανε κάθε μέρα καλύτερη. Έχουμε τόσες υπέροχες αναμνήσεις από εκείνη. Ήταν ένα υπόδειγμα μαθήτριας στο δημοτικό, δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα και ήταν ευγενική με όλους», είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στις τελευταίες στιγμές πριν την εντοπίσει νεκρή, εξηγώντας ότι τη φώναξε τρεις φορές για να την ξυπνήσει προκειμένου να πάει στο σχολείο, χωρίς να λάβει απάντηση.

Ο ιατροδικαστής του Ντόρσετ, Μπρένταν Άλεν, κατέληξε ότι ο θάνατος της 12χρονης προκλήθηκε από απαγχονισμό, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η πρόθεσή της δεν εξηγείται από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν».

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