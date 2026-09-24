Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ένοπλους πράκτορες στα εκλογικά τμήματα θέλει η κυβέρνηση Τραμπ – Αντιδράσεις και προσφυγές από τους Δημοκρατικούς

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Πολλές οργανώσεις και κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών προσέφυγαν την Πέμπτη, 24/9, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για να εμποδίσουν την κυβέρνηση Τραμπ να αναπτύξει ένοπλους πράκτορες στα εκλογικά τμήματα, με κίνδυνο να πτοηθούν οι ψηφοφόροι στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Κατά παράβαση του ομοσπονδιακού δικαίου και καταπατώντας το απαραβίαστο, κατά παράδοση, των εκλογικών τμημάτων, η κυβέρνηση Τραμπ κατέστησε σαφές, με λόγια και πράξεις, ότι διεκδικεί το δικαίωμα να αναπτύσσει ένοπλους πράκτορες σε χώρους όπου διεξάγεται ψηφοφορία» υποστηρίζουν οι ενάγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ηγέτες των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, Χακίμ Τζέφρις και Τσακ Σούμερ.

Στην προσφυγή τους καταγγέλλουν τις «διφορούμενες» δηλώσεις στελεχών της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) και της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), που πρόσφατα έλεγαν ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι έτοιμες να στείλουν πράκτορες στην περίπτωση που υπάρξει κάποια απειλή κατά την ψηφοφορία.

«Η ανάπτυξη ένοπλων ομοσπονδιακών πρακτόρων σε εκλογικά τμήματα, ή η απειλή ανάπτυξης, απαγορεύεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία», λένε οι Δημοκρατικοί, επισημαίνοντας τον κίνδυνο εκφοβισμού των ψηφοφόρων.

«Για πολλούς νόμιμους ψηφοφόρους, η θέα ένοπλων, μασκοφόρων ομοσπονδιακών πρακτόρων στο πάρκινγκ ενός εκλογικού τμήματος αρκεί για να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή για να το ξανασκεφτούν αν θα ρίξουν το ψηφοδέλτιό τους στην κάλπη», υποστηρίζουν.

Τον Μάιο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναπτύξει την Εθνοφρουρά ή πράκτορες της ICE στις εκλογές. «Ξέρετε, θα έκανα ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσω ότι οι εκλογές μας θα είναι τίμιες», είχε δηλώσει τότε.

Μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 από τον Τζο Μπάιντεν, ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι του έκλεψαν τη νίκη επειδή διαπράχθηκε μαζική εκλογική απάτη. Δεν έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα αποδείξεις ότι υπήρξε κάποια τέτοια απάτη ικανή να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ.

Η δεξαμενή σκέψης Brookings Institution, που τοποθετείται στην κεντροαριστερά, εξέτασε εκλογικά δεδομένα που συνέλεξε το συντηρητικό ίδρυμα Heritage Foundation. Εντόπισε μόλις 39 περιπτώσεις απάτης στα περισσότερα από 100 εκατομμύρια ψηφοδέλτια που εξέτασε από 32 εκλογικές διαδικασίες στις ΗΠΑ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

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