Ισπανία: Η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν προκαλεί κύμα αντιδράσεων – 10.000 πολίτες στους δρόμους (Video)

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Η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου έζησε επί 71 χρόνια προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις στη Μαδρίτη της Ισπανίας, με χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους και να ζητούν λύση για την ηλικιωμένη γυναίκα. Την Τετάρτη, 23/9, κατά την τέταρτη απόπειρα έξωσής της, η αστυνομία την απομάκρυνε από το διαμέρισμά της πάνω σε φορείο.

Η Μαρικάρμεν ζούσε από το 1956 στο ίδιο σπίτι, στη συνοικία Ρετίρο της ισπανικής πρωτεύουσας. Για μήνες, γείτονες, ακτιβιστές και άνθρωποι από τον χώρο του πολιτισμού προσπαθούσαν να αποτρέψουν την απομάκρυνσή της. Μετά την έξωση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανιόν, όπου νοσηλεύεται με εξάντληση, στρες και άγχος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ισπανία, σε μια περίοδο κατά την οποία η εξεύρεση οικονομικά προσιτής κατοικίας αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για πολλούς πολίτες. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο τρεις εξώσεις ημερησίως, ενώ η περίπτωση της 87χρονης έχει βρεθεί στο επίκεντρο του κινήματος για το δικαίωμα στη στέγη.

Χιλιάδες πολίτες στο πλευρό της 87χρονης

Η απομάκρυνση της ηλικιωμένης από το σπίτι της οδήγησε σε μεγάλη συγκέντρωση στη Μαδρίτη. Περίπου 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από πολυτελές ρετιρέ στην περιοχή Chamberí, το οποίο αγόρασε πρόσφατα η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης, υπό την Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος. Η αγορά του ακινήτου έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τον σκοπό της.

Miles de personas salen a las calles de varias ciudades del país para manifestarse contra el desahucio de Maricarmen: Junts retoma las conversaciones con el Gobierno para aprobar el decreto de vivienda



Informa @mariagalanc pic.twitter.com/mSaM5ovu1W — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) September 24, 2026

Καθώς ο αριθμός των συγκεντρωμένων αυξανόταν, η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Χενεράλ Μαρτίνεθ Κάμπος. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «το ρετιρέ της Αγιούσο στη Μαρικάρμεν» και «ντροπή», ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στην περιοχή.

Όπως μεταδίδει η EL PAIS, ο 90χρονος συνταξιούχος Εμίλιο Ντίαθ βρέθηκε στη συγκέντρωση και εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι μια τέτοια κινητοποίηση δεν είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα. «Οι νέοι ανταποκρίνονται. Μέχρι τώρα ήταν σαν να μην υπήρχαν», είπε.

Todos somos MariCarmen



El sindicato avanzando por la calle en bloque pic.twitter.com/fbHofOs7nq September 23, 2026

«Η στέγη είναι δικαίωμα, όχι επενδυτικό προϊόν», ανέφερε ο Ροντρίγκο, φοιτητής που δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει το επώνυμό του. Από την πλευρά της, η 25χρονη νοσηλεύτρια Μαρίνα Μαρτίν μίλησε για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεότερες γενιές: «Είναι αδύνατο να αγοράσεις σπίτι, αλλά και το ενοίκιο είναι πολύ δύσκολο να το πληρώσεις. Σχεδόν όλα σου τα χρήματα πηγαίνουν εκεί».

«Κύμα» διαμαρτυριών σε ολόκληρη την Ισπανία

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν εντός της Μαδρίτης. Η πρωτοβουλία #Niundesahuciomás («Ούτε μία έξωση ακόμη») απηύθυνε κάλεσμα για κινητοποιήσεις και σε άλλες ισπανικές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Άβιλα, η Βαρκελώνη, το Κάδιθ, το Οβιέδο, η Σεβίλλη και η Βαλένθια.

Η υπόθεση της Μαρικάρμεν έφτασε ακόμη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε την έξωση «κοινωνική τραγωδία που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως χώρα», ενώ απέδωσε ευθύνες στις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Μαδρίτης, οι οποίες ελέγχονται από το Λαϊκό Κόμμα.

Στο ισπανικό Κοινοβούλιο, η υπουργός Στέγασης Ισαβέλ Ροδρίγκεθ Γκαρθία υποστήριξε ότι η υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεπειών της «ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας» και της ευνοϊκής μεταχείρισης των κερδοσκόπων.

Πώς ξεκίνησε η διαμάχη για το διαμέρισμα

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το παλιό μισθωτήριο του διαμερίσματος. Ο πατέρας της Μαρικάρμεν είχε υπογράψει το 1956 συμβόλαιο με καθεστώς προστατευόμενου ενοικίου. Μετά τον θάνατό του, το δικαίωμα μίσθωσης πέρασε στη μητέρα της και στη συνέχεια, μετά τον θάνατό της, στην ίδια τη Μαρικάρμεν.

Για χρόνια η 87χρονη συνέχισε να καταβάλλει το συμφωνημένο ποσό, περίπου 500 ευρώ τον μήνα. Μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, η Urbagestión Desarrollo e Inversión, που απέκτησε το ακίνητο, επιδίωξε τη λήξη της συγκεκριμένης μίσθωσης και ζήτησε αρχικά 2.650 ευρώ τον μήνα. Ακολούθησε μείωση του ποσού στα 1.650 ευρώ, ένα ποσό που και πάλι ξεπερνούσε τη μηνιαία σύνταξη της Μαρικάρμεν, η οποία ανέρχεται σε 1.350 ευρώ.

Η 87χρονη είχε δικαιωθεί σε πρώτο στάδιο από τη Δικαιοσύνη, όμως η απόφαση ανατράπηκε στο εφετείο. Το Ανώτατο Δικαστήριο τάχθηκε τελικά υπέρ των ιδιοκτητών, με συνέπεια να ανοίξει ο δρόμος για την έξωση της 87χρονης.

Την τελευταία στιγμή, γνωστή συγγραφέας, η οποία επέλεξε να μην αποκαλύψει την ταυτότητά της, προσφέρθηκε να αναλάβει το κόστος του νέου ενοικίου για όσο διάστημα θα ζει η Μαρικάρμεν. Η ιδιοκτησία δεν αποδέχθηκε την πρόταση. Σύμφωνα με την υπουργό Στέγασης, απορρίφθηκε επίσης πρόταση του υπουργείου για την αγορά του διαμερίσματος. «Θέλουν απλώς να τη βγάλουν από το σπίτι», δήλωσε πηγή του υπουργείου. «Δεν θέλουν να ακούσουν για λύσεις».

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