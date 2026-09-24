Γάζα: Το ντοκιμαντέρ «NAZA» θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο διαδίκτυο από τον Νοέμβριο

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Το ντοκιμαντέρ «NAZA», το οποίο δίνει τον λόγο σε Ισραηλινούς στρατιωτικούς που περιγράφουν πώς σύμφωνα με αυτούς ο στρατός σκοτώνει εν γνώσει του πολλούς αμάχους κατά τη διάρκεια επιθέσεων που στοχεύουν μέλη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, θα διατεθεί δωρεάν στο διαδίκτυο τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε την Πέμπτη, 24/9, ένας από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ.

Αφού καταχειροκροτήθηκε για 25 λεπτά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου έλαβε το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στα μέσα Σεπτεμβρίου, το ντοκιμαντέρ προκάλεσε πολιτική θύελλα στο Ισραήλ, όπου οι σκηνοθέτες Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ κατηγορήθηκαν για «προδοσία» από υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης και απειλήθηκαν με αφαίρεση της ισραηλινής υπηκοότητάς τους.

Το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο «δωρεάν στο διαδίκτυο» από τον Νοέμβριο για να επιτρέψει «να αναδειχθεί η αλήθεια», τόνισε ο Αμπραχάμ σε ανάρτησή του στο X, χωρίς να διευκρινίζει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Συνεπώς, η ταινία θα είναι δωρεάν προσβάσιμη μετά τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

«Έκανα αυτήν την ταινία για να πυροδοτήσω μια δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης. «Η δημοσιογραφία δεν είναι προδοσία. Η κριτική δεν είναι προδοσία», επέμεινε ο Αμπραχάμ.

Τι καταγράφει το «NAZA»

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στις ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι περιγράφουν πώς, σύμφωνα με αυτούς, ο στρατός σκοτώνει εν γνώσει του πολλούς αμάχους κατά τη διάρκεια επιθέσεων που στοχεύουν μέλη της Χαμάς.

Στην 80λεπτη ταινία, οι μάρτυρες περιγράφουν πώς διάφορα τεχνολογικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων Τεχνητή Νοημοσύνη, επέτρεψαν στον ισραηλινό στρατό να εντοπίζει, μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, φερόμενα μέλη της Χαμάς και τις οικογένειές τους και στη συνέχεια να τα πλήττει αδιακρίτως σπίτια τους.

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματικός λέει στο ντοκιμαντέρ ότι έως και 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς που είχαν στόχο έναν μόνο ανθρώπινο στόχο.

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, το «NAZA» είναι ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται εντός του ισραηλινού στρατού για να δηλώσει τον εκτιμώμενο αριθμό αμάχων που σκοτώνονται κατά τη διάρκεια ενός πλήγματος.

Οι αντιδράσεις

Μετά την επιτυχημένη προβολή της ταινίας στη Βενετία, ο Ισραηλινός υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζόχαρ ζήτησε την αφαίρεση της ιθαγένειας των δημιουργών της και τη διεξαγωγή έρευνας προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι πηγές που κατηγόρησαν ανώνυμα τον στρατό του Ισραήλ στο ντοκιμαντέρ.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, απέρριψε «κατηγορηματικά» τις κατηγορίες που περιέχονται στην ταινία, εκφράζοντας αμφιβολίες για την αξιοπιστία των ανώνυμων συνεντευξιαζόμενων.

Δήλωσε επίσης ότι καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την προστασία των αμάχων κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στη Γάζα.

Πιστεύοντας ότι το ντοκιμαντέρ «έριξε το προπέτασμα της αδιαφορίας» στο Ισραήλ παρά το «υψηλό προσωπικό κόστος», ο Αμπραχάμ υπέδειξε ότι αυτός και η Ρέιτσελ Σορ θα επιστέψουν στην πατρίδα τους για να «συνεχίσουν τον αγώνα», παρά τις απειλές για νομικές ενέργειες.

Δεν είπε πότε θα επιστρέψουν στο Ισραήλ, ούτε πού βρίσκονται αυτήν τη στιγμή.

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