«Με γαμ… πύραυλο» – Η απάντηση Ζελένσκι σε Ρώσο δημοσιογράφο που τον ρώτησε πότε θα πάει στη Μόσχα

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«Με πύραυλο», απάντησε ο Ζελένσκι σε Ρώσο δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης που φώναζε: «Πότε θα έρθεις στη Μόσχα;»

Ένας ανταποκριτής της ρωσική VGTRK, ο Βαλεντίν Μπογκντάνοφ, προσπάθησε να ρωτήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, πότε θα επισκεφθεί τη Μόσχα. Το Κρεμλίνο έχει θέσει μια τέτοια επίσκεψη ως προϋπόθεση για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης έδειχνε τον Ρώσο δημοσιογράφο να προλαβαίνει τον Ζελένσκι, ο οποίος περπατούσε σε έναν δρόμο και συνομιλούσε στα αγγλικά με άλλους δημοσιογράφους. Ο Μπογκντάνοφ του φώναξε αρκετές φορές στα ρωσικά:

«Βλαντίμιρ Αλεξάντροβιτς, πότε θα έρθετε στη Μόσχα;»

Ο Ζελένσκι αρχικά τον αγνόησε, αλλά τελικά απάντησε:

«Με πύραυλο», προσθέτοντας και μια βρισιά που δεν ακούγεται καθαρά στην ηχογράφηση. «Na rakete, blyad» – «Με γαμημένο πύραυλο».

WATCH: Russian reporters shout at Zelensky:



When will you go to Moscow?



His reply:



On a rocket! pic.twitter.com/kOLqAsz8m1 — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι ακόμα κι έτσι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν απέρριψε την πρόσκληση να επισκεφθεί τη Μόσχα.

«Ο Ζελένσκι δεν αρνήθηκε να έρθει στη Μόσχα. Τουλάχιστον, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι ο Ζελένσκι έκανε «πολλές δηλώσεις» στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Το Κρεμλίνο επιμένει ότι η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή

Την Τετάρτη, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντούσε τον Ουκρανό πρόεδρο μόνο εάν ο Ζελένσκι ταξίδευε στη Μόσχα.

«Ο Πούτιν είπε ότι ο Ζελένσκι, εάν το επιθυμεί, μπορεί να έρθει στη Μόσχα», δήλωσε ο Πεσκόφ, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία θα παρείχε στον Ουκρανό ηγέτη «τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας».

Στην ίδια ενημέρωση, ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι δεν υπάρχουν «προϋποθέσεις» για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις προς μια ειρηνική διευθέτηση.

Η Kyiv Post είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η επιμονή της Μόσχας να φιλοξενήσει τη συνάντηση είχε περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες των ΗΠΑ να οργανώσουν απευθείας ή τριμερείς συνομιλίες μεταξύ του Ζελένσκι, του Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει τη ρωσική πρωτεύουσα ως πιθανό τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών, όσο η Ρωσία συνεχίζει την εισβολή και εξαπολύει πυραύλους και drones εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Ο Ζελένσκι έχει προτείνει αντίθετα τη διεξαγωγή των συνομιλιών σε ουδέτερη χώρα, αναφέροντας την Τουρκία, την Ελβετία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως πιθανούς τόπους.

Η Μόσχα απορρίπτει τους ουδέτερους τόπους

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να συναντήσει τον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο, εφόσον παρευρισκόταν ο Ρώσος ηγέτης.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση, χαρακτηρίζοντας μια συνάντηση στη Φλόριντα «αδύνατη» και επιμένοντας εκ νέου ότι οι απευθείας συνομιλίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο στη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Πούτιν και έχει υποστηρίξει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία, τόπος ή συμφωνημένη ατζέντα για οποιαδήποτε πιθανή συνάντηση.

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