Εl Mundo: Έτσι θα μπορούσε να γίνει μια ρωσική επίθεση με drones κατά της Ισπανίας, της Γαλλίας ή της Ιταλίας – Η προειδοποίηση από CIA

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Συναγερμό στην Ευρώπη προκαλούν πληροφορίες για πιθανό νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones, σε χώρες της Μεσογείου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El Mundo, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι Ισπανία, Γαλλία ή Ιταλία θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο μιας επιχείρησης με drones που θα εκτοξεύονται από τη θάλασσα, με στόχο όχι μόνο υλικές ζημιές αλλά και την πρόκληση φόβου, αναστάτωσης και πολιτικής πίεσης.

La CIA alerta de un ataque ruso con drones contra España, Francia o Italia



✍️ Xavier Colás https://t.co/tFnf4Nartq September 24, 2026

Η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις με drones στην Ευρώπη, αλλά αυτή τη φορά θα είναι εναντίον μεσογειακών χωρών. Οι υπηρεσίες Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια κλιμάκωσης του Κρεμλίνου και τις έχουν μοιραστεί με αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. «Θα χρησιμοποιήσουν drones που θα εκτοξεύονται από τη θάλασσα, κρυμμένα σε κοντέινερ πλοίου· δεν είναι καθόλου δύσκολο», εξηγεί πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, γράφει η ισπανική εφημερίδα.

Η δικαιολόγηση μιας τέτοιας κλιμάκωσης βρίσκεται εδώ και καιρό στο τραπέζι. Η Μόσχα έχει επιμείνει πολλές φορές ότι η προμήθεια οπλισμού, πληροφοριών και στρατιωτικών συμβούλων στην Ουκρανία μετατρέπει τις δυτικές χώρες σε συμμετέχοντες στον πόλεμο και σε νόμιμους στόχους. Μέχρι τώρα έχει ενεργήσει κάτω από αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «κατώφλι πολέμου», αποφεύγοντας έτσι ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν συντονισμένη απάντηση του ΝΑΤΟ, αλλά έχει εξαπολύσει μια ολοένα αυξανόμενη εκστρατεία δολιοφθοράς εναντίον στόχων σε χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, καθώς και μεμονωμένα περιστατικά που φαίνεται να αποσκοπούν στη δοκιμή των ορίων και της αντίδρασης. Μια πρώτη κλιμάκωση σημειώθηκε όταν 19 drones, που πετούσαν χωρίς πυρομαχικά, παρεξέκλιναν προς τον πολωνικό εναέριο χώρο πριν από έναν χρόνο. Το μεγάλο σημείο καμπής ήταν το πρόσφατο περιστατικό με οπλισμένα drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το οποίο οι γερμανικές αρχές αποδίδουν στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Τώρα οι λιθουανικές αρχές γνωρίζουν ακόμη και τον τύπο του drone που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι Ρώσοι εναντίον της Ισπανίας, της Γαλλίας ή της Ιταλίας. Θα ήταν ένα Gerbera: έχει μήκος περίπου δύο μέτρα, άνοιγμα πτερύγων 2,5 μέτρα, βάρος έως 18 κιλά, φτάνει περίπου τα 160 χιλιόμετρα την ώρα και έχει δηλωμένη μέγιστη εμβέλεια 600 χιλιομέτρων, πάντα ανάλογα με το εκρηκτικό φορτίο που μεταφέρει ή άλλες μεταβλητές όπως ο άνεμος. Ένα εμπορικό πλοίο μπορεί να μεταφέρει αρκετά τέτοια μέσα και να τα εκτοξεύσει με καταπέλτη με πολύ μικρότερη δυσκολία απ’ ό,τι ένα Shahed ή ένα Geran, τα οποία είναι σημαντικά μεγαλύτερα.

Το γράφημα είναι της ΕL Mundo και μεταφράστηκε στα ελληνικά μέσω ΑΙ

Από απόσταση 200 ή 300 χιλιομέτρων από την ακτή, η πτήση θα διαρκούσε περίπου από μία ώρα και ένα τέταρτο έως δύο ώρες, ανάλογα με την πραγματική ταχύτητα. Το μικρό του φορτίο δεν χρησιμεύει για την καταστροφή μιας μεγάλης εγκατάστασης, αλλά μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, να καταστρέψει εκτεθειμένο εξοπλισμό ή να κλείσει προσωρινά ένα λιμάνι ή αεροδρόμιο. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι πολιτικό και οικονομικό, πέρα από υλικό.

Η Λιθουανία —όπως και άλλες χώρες— διαθέτει αυτές τις πληροφορίες λίγο μετά το μυστηριώδες ταξίδι του διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου. Ο Ratcliffe έφτασε με αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που είχε κάνει στάση στη Ρίγα, ακριβώς στην περιοχή της βαλτικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει δημόσια καταγραφή ότι πραγματοποίησε συναντήσεις στη Λετονία, αν και διπλωματικές πηγές μιας βαλτικής χώρας επιβεβαιώνουν ότι γνώριζαν εκ των προτέρων για το ταξίδι και ότι στη συνέχεια ενημερώθηκαν για το περιεχόμενό του. Η Wall Street Journal και το Politico ανέφεραν ότι ο Ratcliffe πήγε για να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην προβεί σε οποιαδήποτε επίθεση ή πρόκληση κατά του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την προειδοποίηση, και οι κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας ενημερώθηκαν ότι η Ρωσία προετοίμαζε μια πιθανή επιχείρηση με drones εναντίον μίας από αυτές τις χώρες. Και αυτή η προειδοποίηση συμπίπτει με την αντίδραση του Εμανουέλ Μακρόν, αφού συγκάλεσε στις 16 Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο Άμυνας, δύο ημέρες αργότερα κάλεσε στο Ελιζέ τους ηγέτες όλων των κομμάτων και τους υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές του 2027. Αρκετοί αναλυτές άμυνας που ρωτήθηκαν έχουν επιβεβαιώσει ότι γνωρίζουν την ύπαρξη μιας έκθεσης της CIA που έχει κυκλοφορήσει στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, πολύ συγκεκριμένη στην περιγραφή της επίθεσης και στην οποία οι Γάλλοι έχουν δώσει μεγάλη αξιοπιστία.

Το γράφημα είναι της ΕL Mundo και μεταφράστηκε στα ελληνικά μέσω ΑΙ

Γιατί επίθεση στην Ισπανία, τη Γαλλία ή την Ιταλία;

Οι τρεις χώρες έχουν προεκλογική περίοδο και εκλογές το 2027 και διαθέτουν ριζοσπαστικές δυνάμεις ικανές να εκμεταλλευτούν τον φόβο και την κόπωση σε σχέση με την Ουκρανία. Κυρίως στη Γαλλία και την Ιταλία υπάρχουν διασυνδέσεις ή θέσεις σαφώς κοντά στα συμφέροντα του Κρεμλίνου. Μόλις χθες, ο αριστερός υποψήφιος Ζαν Λυκ Μελανσόν απέδωσε στις «επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς» της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος την εντατικοποίηση της ρωσικής απειλής στην Ευρώπη.

Ο Keir Giles, Βρετανός αναλυτής ειδικευμένος στη ρωσική στρατιωτική στρατηγική, εργάστηκε για την Ακαδημία Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου και προειδοποιεί ότι η απόσταση της Ισπανίας από τα ρωσικά σύνορα δεν εγγυάται την ασφάλειά της. «Δεν είναι απαραίτητα οι χώρες της πρώτης γραμμής εκείνες που θα γίνουν στόχος. Ο στόχος θα βρίσκεται εκεί όπου βρίσκεται το πιο αδύναμο σημείο της Ευρώπης», υποστηρίζει. Μεταξύ των πιθανών ευάλωτων σημείων αναφέρει «χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ισπανία, που δεν έχουν επενδύσει σε ολοκληρωμένα συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας κατάλληλα για τη ρωσική απειλή».

Ο κύριος στόχος μιας ενέργειας με Gerbera που θα εκτοξεύονταν από εμπορικό πλοίο δεν θα χρειαζόταν να είναι η πρόκληση μεγάλης καταστροφής. Με εκρηκτικό φορτίο περίπου τεσσάρων ή πέντε κιλών, το μέσο είναι πιο χρήσιμο για το κλείσιμο ενός αεροδρομίου, την πρόκληση πυρκαγιάς, την υπέρπτηση μιας στρατιωτικής εγκατάστασης ή την επίδειξη ότι η Ρωσία μπορεί να πλήξει τα ευρωπαϊκά μετόπισθεν. «Η Ρωσία παρατηρεί πού θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο οποιαδήποτε ενέργεια λόγω της έλλειψης ανθεκτικότητας, πολιτικής προστασίας και λόγω της πολιτικής ευθραυστότητας», δηλώνει ο Giles. Η επιλογή του στόχου, εξηγεί, απαντά σε «μια εξίσωση που αλλάζει συνεχώς»: η Μόσχα υπολογίζει πού μπορεί να πετύχει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα με τους κινδύνους και τους πόρους που είναι διατεθειμένη να αναλάβει.

Η ιδέα της ναυτικής εκτόξευσης εναντίον του ΝΑΤΟ είχε ήδη επισημανθεί από το ουκρανικό μέσο Defense Express ακριβώς πριν από έναν χρόνο: Gerbera μεταφερόμενα σε πετρελαιοφόρα του σκιώδους στόλου και εκτοξευόμενα με καταπέλτες από διεθνή ύδατα. «Η Ρωσική Ομοσπονδία είχε ήδη δοκιμάσει την εκτόξευση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων από πλοία. Για παράδειγμα, το 2020, η ZALA (ρωσική εταιρεία κατασκευής drones, συνδεδεμένη με τον εξοπλιστικό όμιλο Kalashnikov) πραγματοποίησε επιδεικτικές εκτοξεύσεις, εκτοξεύοντας drones από κινούμενο σκάφος».

Τον Οκτώβριο του 2024, επανέλαβε αυτά τα πειράματα από μια σχεδόν ακίνητη θαλάσσια πλατφόρμα. Πέρα από τις ασκήσεις, έχει ήδη υπάρξει ένας συναγερμός στη Βαλτική: τον Φεβρουάριο, μια σουηδική ναυτική μονάδα εντόπισε ένα drone να απογειώνεται από το ρωσικό πλοίο συλλογής πληροφοριών σημάτων Zhigulevsk στο στενό του Έρεσουντ. Η Σουηδία παρενέβη ηλεκτρονικά στο μέσο και χαρακτήρισε την πτήση παραβίαση του εναέριου χώρου της. Ακριβώς εκείνες τις ημέρες το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle βρισκόταν στο Μάλμε: το drone παρέμεινε σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων και δεν αναγνωρίστηκε. Και στις 14 Σεπτεμβρίου ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες κινδύνου εναντίον δανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου που εκτελούσε αποστολές συνήθους επιτήρησης σε διεθνή ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας.

Σε ρωσικούς κύκλους που βρίσκονται κοντά στον στρατιωτικό χώρο παρουσιάζουν ήδη τη νότια πτέρυγα της Μεσογείου ως οδό από την οποία θα μπορούσε να απειληθεί η Γαλλία και διαδίδουν ακόμη και έναν κατάλογο πιθανών στόχων. Στις 19 Σεπτεμβρίου, μόλις μία ημέρα μετά τη συνάντηση που συγκάλεσε ο Macron, το επιδραστικό κανάλι Telegram Rybar δημοσίευσε έναν χάρτη της Μεσογείου υπό τον τίτλο «Ρωσικό φάρμακο κατά της γαλλικής αλαζονείας». Το κείμενο φανταζόταν την προμήθεια drones Geran-5 στην Αλγερία και ανέφερε ότι θα μπορούσαν να φτάσουν σε αεροναυπηγικά εργοστάσια, στρατιωτικές βάσεις, πυρηνικούς σταθμούς και πετροχημικά συγκροτήματα στη νότια Γαλλία.

«Η εντύπωση που θέλουν να δημιουργήσουν οι Ρώσοι είναι το δικό τους Spider web», εξηγεί η λιθουανική πηγή, αναφερόμενη στη θεαματική επιχείρηση κατά την οποία η Ουκρανία έκρυψε drones σε κοντέινερ που μεταφέρονταν με φορτηγά μέσα στη Ρωσία χωρίς να το γνωρίζουν οι οδηγοί και τα εξαπέλυσε κοντά σε ρωσικά αεροδρόμια για να καταστρέψει σειρά αεροσκαφών. Πηγές πληροφοριών στις βαλτικές χώρες συνδέουν την αυξημένη ρωσική επιθετικότητα με τις ζημιές που προκαλούν οι ουκρανικές επιθέσεις στον ενεργειακό της τομέα.

Η πρόσφατη εντατικοποίηση των ρωσικών δραστηριοτήτων δολιοφθοράς εξυπηρετεί διάφορους στόχους: τη μείωση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, την πρόκληση διχασμών στο ΝΑΤΟ και την πρόκληση ανησυχίας στον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Και η Πολωνία διαθέτει παρόμοιες πληροφορίες. Ο πρωθυπουργός Donald Tusk έχει προειδοποιήσει για πιθανές ρωσικές επιθέσεις με drones ή πυραύλους εναντίον χωρών που βοηθούν την Ουκρανία και επισήμανε ότι οι χώρες έχουν ήδη αποδείξει την ικανότητά τους να σταματούν αυτού του είδους τις επιχειρήσεις ή να εντοπίζουν τους δράστες και τους εντολείς τους. Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Kestutis Budrys, προειδοποιεί: «Η Ρωσία δεν θα κρυφτεί. Απλώς πρέπει να αποτρέψουμε τις συνέπειες».

Το άνοιγμα των πτερύγων του Gerbera είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το συνηθισμένο εσωτερικό πλάτος ενός κοντέινερ. Θα μπορούσε να μεταφέρεται με αποσυναρμολογημένα τα φτερά, διπλωμένο ή τοποθετημένο διαγώνια και να προετοιμάζεται στο κατάστρωμα. Έχουν ήδη διασχίσει τον ουρανό της ΕΕ: το Gerbera-2 (μια παραλλαγή αυτού του ρωσικού drone) που ανακτήθηκε πρόσφατα στα ανοικτά της πολωνικής ακτής, έφερε κεφαλή θραυσμάτων με πυροκροτητή και περίπου τέσσερα κιλά εκρηκτικής ύλης. Αλλά εκείνο το περιστατικό δεν ήταν ναυτική εκτόξευση, πιθανότατα είχε φτάσει από το Καλίνινγκραντ διασχίζοντας τη Λιθουανία.

Η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τη Ρωσία: η Ουκρανία εκτοξεύει ήδη εναέρια drones από πλατφόρμες στη θάλασσα. Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει απάντηση. Σε δημοσίευμα του Bloomberg, πρόσωπο κοντά στο Κρεμλίνο προειδοποίησε για την πρόθεση να τιμωρηθεί η Ευρώπη επειδή στηρίζει το Κίεβο.

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