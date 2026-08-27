NYT: Μυστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα – Το μήνυμα στον Πούτιν για συμφωνία με την Ουκρανία πριν επιδεινωθεί η θέση της Ρωσίας

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Μήνυμα προς τη Μόσχα να κινηθεί προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προτού η θέση της Ρωσίας γίνει ακόμη δυσμενέστερη, φέρεται να μετέφερε ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ κατά τη μυστική επίσκεψή του στη Μόσχα. Ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών παρουσίασε μια ιδιαίτερα αρνητική εκτίμηση για τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση της χώρας.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ράτκλιφ ταξίδεψε στη ρωσική πρωτεύουσα προκειμένου να μεταφέρει απευθείας στη ρωσική πλευρά την εκτίμηση της CIA για την πορεία του πολέμου. Αποδέκτης του μηνύματος ήταν ο Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ, επικεφαλής της FSB.

Κατά τη συνάντηση, ο Ράτκλιφ δεν φέρεται να απείλησε τη Ρωσία με συγκεκριμένες συνέπειες σε περίπτωση που ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποφασίσει να αγνοήσει την αμερικανική εκτίμηση και να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Αντίθετα, το βασικό μήνυμα ήταν πως η Μόσχα θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά την προοπτική μιας συμφωνίας πριν επιδεινωθούν περαιτέρω οι συνθήκες.

Γιατί η CIA επέλεξε απευθείας δίαυλο με το Κρεμλίνο

Οι αναλυτές της CIA έχουν εδώ και αρκετό καιρό εκφράσει αμφιβολίες για το εάν ο Ρώσος πρόεδρος λαμβάνει από τους συμβούλους του πλήρη και ειλικρινή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου και το πραγματικό κόστος του.

Η αμερικανική υπηρεσία διατηρεί επί χρόνια επικοινωνία τόσο με την FSB, όσο και με τη ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR). Οι συγκεκριμένοι δίαυλοι λειτουργούν παράλληλα με τις ξεχωριστές επαφές που διατηρεί η Ουάσιγκτον με τη Μόσχα για το ουκρανικό. Από την πλευρά των ΗΠΑ, στις συνομιλίες αυτές πρωταγωνιστούν κυρίως ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η επιλογή να μεταφερθεί το μήνυμα απευθείας από τον διευθυντή της CIA φέρεται να συνδέεται και με το παρελθόν του Πούτιν στις μυστικές υπηρεσίες. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενδεχομένως θα έδινε μεγαλύτερη σημασία σε μια εκτίμηση που προέρχεται από τον επικεφαλής της CIA, παρά σε μια αντίστοιχη προειδοποίηση μέσω των καθιερωμένων διπλωματικών καναλιών.

Από την εκτίμηση για ρωσική νίκη στις απώλειες

Η σημερινή εικόνα που μεταφέρει η Ουάσιγκτον διαφέρει από εκείνη που επικρατούσε έναν χρόνο νωρίτερα. Πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ και ορισμένοι από τους στενότερους συμβούλους του φέρονται να θεωρούσαν ουσιαστικά αναπόφευκτη μια επικράτηση της Ρωσίας στο πεδίο των μαχών.

Έκτοτε, όμως, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υποστεί πολύ μεγάλες απώλειες, ενώ η προέλασή τους στην Ουκρανία έχει ανακοπεί. Την ίδια στιγμή, γίνεται ολοένα πιο σαφές ότι το Κίεβο δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την προσπάθεια διατήρησης των θέσεών του στα ανατολικά, ακόμη και στην περίπτωση περιορισμένης αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η επίσκεψη Ράτκλιφ στη Μόσχα εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Με βάση τη συνολική εικόνα που παρουσίασε στον Μπόρτνικοφ, ο διευθυντής της CIA φέρεται να υποστήριξε ότι έχει πλέον φτάσει η στιγμή για τη Μόσχα να προσέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

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