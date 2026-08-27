Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός τραυματίστηκε σε καταδίωξη μοτοσικλετιστή που δεν σταμάτησε σε έλεγχο

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης, 27/8, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια καταδίωξης μοτοσικλετιστή που δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών της ομάδας Ζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, δύο αστυνομικοί της ομάδας Ζ καταδίωκαν τον οδηγό της μοτοσικλέτας, ο οποίος προηγουμένως είχε αρνηθεί να συμμορφωθεί στην εντολή τους για έλεγχο.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε στην οδό Μιχαήλ Ψελλού, όπου ο μοτοσικλετιστής πέρασε με κόκκινο σηματοδότη. Την ίδια στιγμή, ένας από τους αστυνομικούς που τον ακολουθούσαν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και τραυματίστηκε.

Ο αστυνομικός διεκομίσθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Ο μοτοσικλετιστής εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα στη συμβολή των οδών Αρτάκης και Ανατολικής Θράκης.

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