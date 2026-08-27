Νεκρή 18χρονη στους Καταρράκτες Δερματά στη Βέροια – Πώς συνέβη η τραγωδία

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Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή μιας 18χρονης στους Καταρράκτες Δερματά, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας, καθώς η νεαρή εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που βρίσκεται κάτω από τον καταρράκτη. Μάλιστα, αύριο θα συμπλήρωνε τα 18 της χρόνια.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή της ξεκίνησε μετά την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, περίπου στις 16:15 το μεσημέρι της Πέμπτης, 27/8. Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Βέροιας, ενώ συμμετείχαν και τέσσερις πυροσβέστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε γυναίκα από λίμνη του καταρράκτη Δερματά στη Βέροια Ημαθίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Μακεδονίδος, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας καθώς και την Ομάδα… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026

Η στιγμή της πτώσης και η προσπάθεια του φίλου της να τη σώσει

Η 18χρονη είχε επισκεφθεί την περιοχή μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο τους έμπαιναν και έβγαιναν στη λίμνη, η οποία στο συγκεκριμένο σημείο δεν έχει μεγάλο βάθος.

Κάποια στιγμή, η κοπέλα φέρεται να έδωσε το κινητό της στον φίλο της προκειμένου να τη φωτογραφίσει. Λίγο αργότερα ακούστηκε ένα «αχ» και εκείνη έπεσε στη λίμνη.

Αρχικά, ο 17χρονος πίστεψε ότι η κοπέλα έκανε πλάκα. Όταν όμως αντιλήφθηκε ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό, μπήκε στο νερό και προσπάθησε να την απομακρύνει, χωρίς να καταφέρει να τη βγάλει έξω. Στη συνέχεια κάλεσε το 112 και ζήτησε βοήθεια.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως δυστύχημα. Ο 17χρονος έχει ήδη καταθέσει στους αστυνομικούς, ενώ το κινητό του κατασχέθηκε προκειμένου να εξεταστούν οι φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί πριν από το περιστατικό.

Η πρώτη εκτίμηση που εξετάζουν οι Αρχές συνδέεται με το γεγονός ότι η 18χρονη έπασχε από επιληψία. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, να υπέστη επιληπτική κρίση ή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο νερό.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

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