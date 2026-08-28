Άγιοι Ανάργυροι: Νεκρός 75χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

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Τη ζωή του έχασε ένας 75χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο στους Αγίους Αναργύρους.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Νικολάου Κορωναίου. Ο ηλικιωμένος παρασύρθηκε από το όχημα κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση και τραυματίστηκε σοβαρά.
Αμέσως μετά το περιστατικό ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον 75χρονο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.
Η έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη.
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