Ο Χάρης Δούκας ζητά την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton – Ομόφωνο «ναι» από το Δ.Σ. Αθηναίων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την άμεση απομάκρυνση του καμένου κτιρίου του Badminton, την αποκατάσταση της νομιμότητας στην περιοχή του Γουδή και την επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή – Ιλισίων αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, έπειτα από σχετική εισήγηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Δούκας έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την κατεδάφιση του κτιρίου, συνδέοντάς τη με τη συνολικότερη προσπάθεια για την αξιοποίηση της περιοχής ως ελεύθερου και κοινόχρηστου χώρου.

«Πιστεύω ότι τώρα είναι η στιγμή για την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton. Αυτή πρέπει να είναι η προμετωπίδα μας, διαφορετικά οι εξελίξεις θα είναι ανάποδες. Αν συζητάμε γενικά χωρίς έναν ξεκάθαρο πρώτο στόχο, τότε θα έρθει Προεδρικό Διάταγμα, θα αλλάξει όλη η ιστορία και θα βρεθούμε σε ένα άλλο περιβάλλον, σε μία άλλη συνθήκη.

Θυμίζω ότι η Πολιτεία είχε δεσμευτεί από το 2004, ότι οι προσωρινές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν. Η δέσμευση αυτή παραμένει ανεκπλήρωτη επί δεκαετίες. Και θυμίζω ότι είμαστε σε φάση κλιματικής κρίσης, όπου οι μεγάλοι και ανοιχτά προσβάσιμοι χώροι πρασίνου αποτελούν επιτακτική προτεραιότητα παγκοσμίως, πόσο μάλλον σε μία πόλη που πλήττεται από την κλιματική κρίση.

Βάζουμε τέσσερα σημεία:

Την άμεση κατεδάφιση του Badminton.

Τη διεκδίκηση της πλήρους αποκατάστασης της νομιμότητας στην περιοχή του Γουδή και την τήρηση των διαχρονικών δεσμεύσεων. Αυτό σημαίνει την απομάκρυνση όλων των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και την απόδοση των χώρων στους πολίτες ως ελεύθερων και κοινόχρηστων.

Την άμεση προώθηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Την προώθηση του σχεδίου υπουργικής απόφασης προς γνωμοδότηση από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ και την επεξεργασία κατάλληλης νομοθετικής πρότασης για τη σύσταση φορέα διαχείρισης.

Έχουμε στείλει ήδη επιστολή, συμφωνημένη με τους άλλους Δήμους και τους Δημάρχους Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης.

Σήμερα ξεκινάμε. Θα το πάμε δυνατά όλη την επόμενη περίοδο σε συνεργασία και με τους κατοίκους και με τις πρωτοβουλίες της περιοχής. Θα κάνουμε και εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το αμέσως επόμενο διάστημα να επικεντρώσουμε εκεί τις ενέργειές μας και να έχουμε νίκες», ανέφερε ο κ. Δούκας κατά την τοποθέτησή του.

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του γγ του ΟΗΕ

Συνάντηση Μητσοτάκη με την αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Κέμι Μπάντενοχ

Στην αντεπίθεση ο ΣΥΡΙΖΑ για τις εισηγήσεις να μην ψηφίσει η ΝΔ την Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής











