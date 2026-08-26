search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 21:58
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2026 20:44

Ο Χάρης Δούκας ζητά την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton – Ομόφωνο «ναι» από το Δ.Σ. Αθηναίων

26.08.2026 20:44
DOUKAS NEW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την άμεση απομάκρυνση του καμένου κτιρίου του Badminton, την αποκατάσταση της νομιμότητας στην περιοχή του Γουδή και την επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή – Ιλισίων αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, έπειτα από σχετική εισήγηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Δούκας έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την κατεδάφιση του κτιρίου, συνδέοντάς τη με τη συνολικότερη προσπάθεια για την αξιοποίηση της περιοχής ως ελεύθερου και κοινόχρηστου χώρου.

«Πιστεύω ότι τώρα είναι η στιγμή για την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton. Αυτή πρέπει να είναι η προμετωπίδα μας, διαφορετικά οι εξελίξεις θα είναι ανάποδες. Αν συζητάμε γενικά χωρίς έναν ξεκάθαρο πρώτο στόχο, τότε θα έρθει Προεδρικό Διάταγμα, θα αλλάξει όλη η ιστορία και θα βρεθούμε σε ένα άλλο περιβάλλον, σε μία άλλη συνθήκη.

Θυμίζω ότι η Πολιτεία είχε δεσμευτεί από το 2004, ότι οι προσωρινές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν. Η δέσμευση αυτή παραμένει ανεκπλήρωτη επί δεκαετίες. Και θυμίζω ότι είμαστε σε φάση κλιματικής κρίσης, όπου οι μεγάλοι και ανοιχτά προσβάσιμοι χώροι πρασίνου αποτελούν επιτακτική προτεραιότητα παγκοσμίως, πόσο μάλλον σε μία πόλη που πλήττεται από την κλιματική κρίση.

Βάζουμε τέσσερα σημεία:

  • Την άμεση κατεδάφιση του Badminton.
  • Τη διεκδίκηση της πλήρους αποκατάστασης της νομιμότητας στην περιοχή του Γουδή και την τήρηση των διαχρονικών δεσμεύσεων. Αυτό σημαίνει την απομάκρυνση όλων των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και την απόδοση των χώρων στους πολίτες ως ελεύθερων και κοινόχρηστων.
  • Την άμεση προώθηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου.
  • Την προώθηση του σχεδίου υπουργικής απόφασης προς γνωμοδότηση από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ και την επεξεργασία κατάλληλης νομοθετικής πρότασης για τη σύσταση φορέα διαχείρισης.

Έχουμε στείλει ήδη επιστολή, συμφωνημένη με τους άλλους Δήμους και τους Δημάρχους Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης.

Σήμερα ξεκινάμε. Θα το πάμε δυνατά όλη την επόμενη περίοδο σε συνεργασία και με τους κατοίκους και με τις πρωτοβουλίες της περιοχής. Θα κάνουμε και εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το αμέσως επόμενο διάστημα να επικεντρώσουμε εκεί τις ενέργειές μας και να έχουμε νίκες», ανέφερε ο κ. Δούκας κατά την τοποθέτησή του.

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του γγ του ΟΗΕ

Συνάντηση Μητσοτάκη με την αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Κέμι Μπάντενοχ

Στην αντεπίθεση ο ΣΥΡΙΖΑ για τις εισηγήσεις να μην ψηφίσει η ΝΔ την Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dolly-parton
LIFESTYLE

Ντόλι Πάρτον: Συγκινητικό «αντίο» από το Μπάκιγχαμ – Η αλλαγή φρουράς υπό τους ήχους του «9 to 5» (Video)

meloni_2808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνει η Ιταλία τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης και ετοιμάζει μονιμότερο μέτρο

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε καθηγητή για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους – Τον κατήγγειλε πρώην μαθήτριά του

elas_1506_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: Ο πρωθυπουργός θα ακολουθήσει τον ευρωπαϊκό δρόμο και την επιβολή έκτακτης φορολόγησης στα υπερκέρδη;

gynaikoktonia rodopi 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Ο 19χρονος γιος του ζευγαριού μετέφερε τη μαχαιρωμένη μητέρα του στο νοσοκομείο  – Σκόπευε να καταθέσει αίτηση διαζυγίου η 44χρονη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

fanouropita_sintagi
CUCINA POVERA

Παραδοσιακή πίτα του Αγίου Φανούριου

mega_ntanta_tis_geitonias_new
MEDIA

Mega: Με Σκιαδαρέση, Πιατά, Κρίτα η νέα κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς»

GYNAIKOKTONIA222
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο

faii-skorda-new
MEDIA

ΑΝΤ1: Επισημοποίησε τη συνεργασία με τη Φαίη Σκορδά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 21:58
dolly-parton
LIFESTYLE

Ντόλι Πάρτον: Συγκινητικό «αντίο» από το Μπάκιγχαμ – Η αλλαγή φρουράς υπό τους ήχους του «9 to 5» (Video)

meloni_2808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνει η Ιταλία τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης και ετοιμάζει μονιμότερο μέτρο

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε καθηγητή για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους – Τον κατήγγειλε πρώην μαθήτριά του

1 / 3