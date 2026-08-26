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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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26.08.2026 17:58

Στην αντεπίθεση ο ΣΥΡΙΖΑ για τις εισηγήσεις να μην ψηφίσει η ΝΔ την Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής

26.08.2026 17:58
syriza

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Με ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντά στους “κύκλους” της Ν.Δ, σχετικά με τις σκέψεις να μην ψηφίσει το κυβερνών κόμμα για αντιπρόεδρο της Βουλής την Έλενα Ακρίτα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «καθεστωτική λογική που προσπαθεί να επιβάλλει η ΝΔ του κου Μητσοτάκη, ομολογώντας την απέχθειά τους στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την πολιτική κριτική, την εναλλακτική πολιτική πρόταση. Ομολογούν εν τέλει την απέχθειά τους προς τη δημοκρατική μας λειτουργία».

Παράλληλα, με δηκτικό τρόπο ευχαριστεί την κυβέρνηση που αποκαλύπτει το πραγματικό της πρόσωπο.

Η ανακοίνωση

«Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Μητσοτάκη και τους Βουλευτές της ΝΔ, που μέσω διαρροών και κύκλων, αναγνωρίζουν το αποτελεσματικό αντιπολιτευτικό έργο των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, παραδεχόμενοι ότι τελικά το κόμμα αυτό δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο.

Όπως χαρακτηριστικά λένε οι «κύκλοι» δεν θα υπερψηφίσουν την Έλενα Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, γιατί η Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ έχει ασκήσει “σφοδρή κριτική” στην κυβέρνηση και τη ΝΔ.

Η κατηγορία μάλιστα αυτή «δεν αφορά ένα πρόσωπο ή ένα κόμμα» στην καθεστωτική λογική που προσπαθεί να επιβάλλει η ΝΔ του κου Μητσοτάκη, ομολογώντας την απέχθειά τους στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την πολιτική κριτική, την εναλλακτική πολιτική πρόταση. Ομολογούν εν τέλει την απέχθειά τους προς τη δημοκρατική μας λειτουργία.

Για την Κυβέρνηση, στη Βουλή και στον δημόσιο λόγο δεν χωρούν Βουλεύτριες και Βουλευτές με ήθος και συνέπεια στον ρόλο τους. Δεν χωρά κριτική στην καταστροφική και αντιλαϊκή πολιτική που ασκούν, δεν χωρά αντίλογος στην ακρίβεια, τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, την κατάρρευση του ΕΣΥ και του κοινωνικού κράτους, στον περιορισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στο ξεπούλημα, τα σκάνδαλα και τον αυταρχισμό.

Άλλος ένας λόγος για να πέσουν τίτλοι τέλους σε αυτή τη διακυβέρνηση που χαρακτηρίζεται από αλλεργία στην κριτική και τη Δημοκρατία, από αντιθεσμικότητα, σήψη και διαφθορά.

Και πάλι ευχαριστούμε που αποκαλύπτετε το πραγματικό σας πρόσωπο…».

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