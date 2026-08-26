Δεν θα ψηφίσει την Ακρίτα η ΝΔ για αντιπρόεδρο της Βουλής

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Η ΝΔ δεν θα ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την Έλενα Ακρίτα, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το κυβερνών κόμμα.

Ο λόγος φέρεται να μην σχετίζεται με το κόμμα στο οποίο ανήκει – δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ – αλλά με… το πρόσωπο αυτό καθαυτό και τη στάση της απέναντι στην κυβέρνηση…

Υπενθυμίζεται πως την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σε σημερινή της συνεδρίαση, προκειμένου να καλύψει τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη.

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