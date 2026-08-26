Δεν θα ψηφίσει την Ακρίτα η ΝΔ για αντιπρόεδρο της Βουλής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η ΝΔ δεν θα ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την Έλενα Ακρίτα, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το κυβερνών κόμμα.
Ο λόγος φέρεται να μην σχετίζεται με το κόμμα στο οποίο ανήκει – δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ – αλλά με… το πρόσωπο αυτό καθαυτό και τη στάση της απέναντι στην κυβέρνηση…
Υπενθυμίζεται πως την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σε σημερινή της συνεδρίαση, προκειμένου να καλύψει τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη.
Διαβάστε επίσης:
ΚΚΕ για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τις συντάξεις χηρείας: «Παρουσιάζει ως παροχή την μη περικοπή»
Ξαναμπλέκεται το καλώδιο: Η Τουρκία απαιτεί να έχει ενημέρωση και να δίνει άδεια για όλες τις εργασίες
Μήνυμα ΣΥΡΙΖΑ σε… Τσίπρα: «Το σχέδιο σίγασης και διάλυσης κατέρρευσε» – Δούρου ή τριάδα με Πολάκη και Παππά στη ΔΕΘ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.