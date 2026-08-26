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26.08.2026 16:13

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για τον αγώνα ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια: 6 συλλήψεις Βουλγάρων στα διόδια – Είχαν μαχαίρια

26.08.2026 16:13
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελληνική Αστυνομία για την αποτροπή οπαδικών επεισοδίων, ενόψει της αποψινής κρίσιμης αναμέτρησης ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena για τα προκριματικά του Champions League.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων προχώρησαν σε έξι συλλήψεις Βουλγάρων οπαδών.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, σε ελέγχους στα διόδια των Αφιδνών εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας. Κατά την έρευνα στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια τύπου σουγιά.

Παράλληλα, στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας και κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Οι έξι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου σχηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας.

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Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για τον αγώνα ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια: 6 συλλήψεις Βουλγάρων στα διόδια – Είχαν μαχαίρια

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ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 16:16
maxairi sillipsi voylgaroi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για τον αγώνα ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια: 6 συλλήψεις Βουλγάρων στα διόδια – Είχαν μαχαίρια

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