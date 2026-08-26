Ιστορική βραδιά για την AEK: Για τη νίκη – πρόκριση στη League Phase του Champions League κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας

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Ιστορική βραδιά απόψε (22:00, CosmoteSport2/Mega) για την ΑΕΚ, καθώς με μόλις μία συμμετοχή στο Champions League τα τελευταία 19 χρόνια (σεζόν 2018/19) η Ένωση κρατάει στα χέρια της το εισιτήριο για τη League Phase.
Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να κερδίσει τη Λέφσκι Σόφιας στην «καυτή» Νέα Φιλαδέλφεια, στη ρεβάνς του 0-0 της Σόφιας.
Η πρόκριση, πέρα από ραντεβού με κάποιες από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης που εκτοξεύουν το πρεστίζ ενός συλλόγου, στα «ταμεία» του συλλόγου θα μπουν και περίπου 40 εκατ. ευρώ.
Η ρεβάνς δεν θα είναι καθόλου εύκολη, καθώς η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας έδειξε και στο πρώτο ματς ότι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα που «τρέχει» αήττητο σερί 12 αγώνων από την αρχή της σεζόν, με 10 νίκες και 2 ισοπαλίες – η μία με την ΑΕΚ, η άλλη στο πρώτο παιχνίδι της περιόδου με τη Μπάνια Λούκα πριν από 45 ημέρες.
Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στον καταρτισμό της ενδεκάδας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον τεχνικό της Λέφσκι, τον Ισπανό Χούλιο Βελάθκεθ.
Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)
Οι πιθανές ενδεκάδες:
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Κάιρινεν, Μάγερ, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς.
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάσκεθ): Βούτσοφ, Αλνταϊρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Μουμπάρικ, Τρέτσιν, Όκο-Φλεξ, Σερζίνιο, Μπάλα, Ρεϊνάλντο.
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