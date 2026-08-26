search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 09:52
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2026 09:25

Ιστορική βραδιά για την AEK: Για τη νίκη – πρόκριση στη League Phase του Champions League κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας

26.08.2026 09:25
aek_lefski_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ιστορική βραδιά απόψε (22:00, CosmoteSport2/Mega) για την ΑΕΚ, καθώς με μόλις μία συμμετοχή στο Champions League τα τελευταία 19 χρόνια (σεζόν 2018/19) η Ένωση κρατάει στα χέρια της το εισιτήριο για τη League Phase.

Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να κερδίσει τη Λέφσκι Σόφιας στην «καυτή» Νέα Φιλαδέλφεια, στη ρεβάνς του 0-0 της Σόφιας.

Η πρόκριση, πέρα από ραντεβού με κάποιες από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης που εκτοξεύουν το πρεστίζ ενός συλλόγου, στα «ταμεία» του συλλόγου θα μπουν και περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Η ρεβάνς δεν θα είναι καθόλου εύκολη, καθώς η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας έδειξε και στο πρώτο ματς ότι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα που «τρέχει» αήττητο σερί 12 αγώνων από την αρχή της σεζόν, με 10 νίκες και 2 ισοπαλίες – η μία με την ΑΕΚ, η άλλη στο πρώτο παιχνίδι της περιόδου με τη Μπάνια Λούκα πριν από 45 ημέρες.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στον καταρτισμό της ενδεκάδας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον τεχνικό της Λέφσκι, τον Ισπανό Χούλιο Βελάθκεθ.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Κάιρινεν, Μάγερ, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς.

ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάσκεθ): Βούτσοφ, Αλνταϊρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Μουμπάρικ, Τρέτσιν, Όκο-Φλεξ, Σερζίνιο, Μπάλα, Ρεϊνάλντο.

Διαβάστε επίσης:

«Χρυσός» ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες

«Χέρι του Θεού»: Η διαβόητη μπάλα του Μαραντόνα πουλήθηκε για 2,9 εκατ. ευρώ

Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: Γιατρός είχε βγάλει λανθασμένες εξετάσεις για τα νεφρά του – Τις είχε μπερδέψει με αυτές του πατέρα του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε στον Βασίλη Μπισμπίκη το «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» (video)

ekpompoi skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Επανέρχεται η σειρά «Τότε και Τώρα» των Τσουβέλα-Χαραλαμπούδη – Το απίθανο τρέιλερ για το δεύτερο κύκλο

melanson_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελανσόν: Ζητά από την ΕΚΤ «πάγωμα» του γαλλικού χρέους – Σφοδρές αντιδράσεις στην ΕΕ και φόβοι για νέα κρίση στις αγορές της Ευρώπης

italian_frigate_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών Bergamini – Στις 8/9 οι υπογραφές, τι προβλέπει

dimitriskokotas
LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: Η showbiz αποχαιρετά τον τραγουδιστή – Οι συγκινητικές αναρτήσεις φίλων και συναδέλφων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

menegaki_instagram
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Το album των διακοπών της - «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;»

menidi-epithesi-skylos
ΕΛΛΑΔΑ

«Σύρθηκα κάτω προσπαθώντας να βγάλω τον σκύλο μου από τα δόντια του»: Η 26χρονη περιγράφει την επίθεση σκύλου στο Μενίδι

Tileorasi
MEDIA

Δημοσιογράφος ενώ ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ… συνεχίζει την παρουσίαση σε πρωινή «ζώνη» του ανταγωνισμού

tzitzikostas- xristidis- avgerinos – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι εισηγήσεις για ανασχηματισμό, οι μετρήσεις… παραλίας, η ακέφαλη Περιφέρεια, το άγχος Άννας για Χρηστίδη και η ανηλεής κόντρα Αυγερινού – Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 09:52
vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε στον Βασίλη Μπισμπίκη το «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» (video)

ekpompoi skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Επανέρχεται η σειρά «Τότε και Τώρα» των Τσουβέλα-Χαραλαμπούδη – Το απίθανο τρέιλερ για το δεύτερο κύκλο

melanson_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελανσόν: Ζητά από την ΕΚΤ «πάγωμα» του γαλλικού χρέους – Σφοδρές αντιδράσεις στην ΕΕ και φόβοι για νέα κρίση στις αγορές της Ευρώπης

1 / 3