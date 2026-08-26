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26.08.2026 10:19

Νεύρα στη «γαλάζια» παράταξη: Βουλευτές και αντιπεριφερειάρχες… στα πρόθυρα νευρικής κρίσης

26.08.2026 10:19
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Μπορεί ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προσπάθησε να βάλει φρένο στη φαγωμάρα που είχε ξεσπάσει εντός της ΝΔ μεταξύ βουλευτών και αντιπεριφερειαρχών που επιδιώκουν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές, ωστόσο, τα νεύρα φαίνεται ότι παραμένουν… στην τσίτα.

Οι πληροφορίες από το «γαλάζιο» στρατόπεδο λένε ότι παρότι ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ είχε ξεκαθαρίσει ότι όποιος αυτοδιοικητικός θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής θα πρέπει να παραιτηθεί – μάλιστα, είχε προσδιορίσει το χρόνο ως το τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου – πλέον με τις εκλογές να πηγαίνουν προς την άνοιξη του 2027 τα δεδομένα έχουν αλλάξει και οι αντιπεριφερειάρχες παραμένουν στις θέσεις τους.

Εν πάση περιπτώσει, επειδή οι πληροφορίες λένε ότι ορισμένοι «γαλάζιοι» βουλευτές είναι… στα κάγκελα, φαίνεται ότι η Πειραιώς σχεδιάζει παρέμβαση… καταλαγής, αλλά και ξεκαθαρίσματος του τοπίου.

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