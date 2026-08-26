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26.08.2026 11:00

Τσουκαλάς για συντάξεις χηρείας: Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου, ο Μητσοτάκης να δεχθεί τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ

26.08.2026 11:00
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Στα όσα αναφέρει ο πρωθυπουργός στη σημερινή (26/8) του ανάρτηση, σχετικά με την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για θετική εξέλιξη, τονίζοντας όμως παράλληλα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτηση του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο ΣτΕ αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χηρείας και πως η δική του κυβέρνηση εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου που προέβλεπε τη μία εθνική σύνταξη».

«Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία έχουν», σημειώνει μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά:

Η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ, μετέβαλε την αρχική της άποψη και υιοθέτησε την πρόταση μας για κατάργηση της περικοπής μετά το πέρας της τριετίας και της διάταξης που προέβλεπε μια εθνική σύνταξη.

Ο Πρωθυπουργός, όμως, ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτηση του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο ΣτΕ αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χηρείας και πως η δική του κυβέρνηση εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου που προέβλεπε τη μία εθνική σύνταξη.

Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία έχουν.

Είναι επίσης σημαντικό το θέμα που ανακύπτει με τους συνταξιούχους χηρείας πριν την 13ηΜαΐου 2016 και για τους οποίους διατηρείται το προηγούμενο σύστημα που προβλέπει μείωση στην τριετία. Η κυβέρνηση αν θέλει πράγματι πριν αποχωρήσει από την εξουσία να είναι έστω και ελάχιστα συμβατή με τις δεσμεύσεις της για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, οφείλει να αποδεχθεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του ΕΚΑΣ, αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων, ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, επαναφορά της 13ης σύνταξης και αύξηση των συντάξεων αναπηρίας.

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