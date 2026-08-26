«Σκληρό» κυβερνητικό… φλερτ με τους ελεύθερους επαγγελματίες: Τι θα φέρει η ΔΕΘ

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Δεν αποτελεί είδηση ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ: ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η συγκεκριμένη επαγγελματική/κοινωνική τάξη βρίσκεται ήδη πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του «πακέτου» μέτρων που θα παρουσιάσει στο Βελλίδειο σε περίπου δύο εβδομάδες.

Και δεν αποτελεί είδηση και για έναν ακόμη λόγο: οι αυτοαπασχολούμενοι ήταν το κομμάτι εκείνο που, τόσο το 2019 όσο και το 2023 ψήφισε σχεδόν εν σώματι ΝΔ, παίζοντας κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των εκλογικών νικών της και της άνετης αυτοδυναμίας της. Ωστόσο, είναι και το κομμάτι εκείνο που αισθάνεται… αδικημένο από την κυβέρνηση, μετά την καθιέρωση της τεκμαρτής φορολόγησής του, απόφαση που – σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου – έπαιξε μείζονα ρόλο στη μείωση της φοροδιαφυγής στη χώρα και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε «ρήγμα» στις σχέσεις των δύο πλευρών και θεωρείται ως ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες για τις «χαμηλές πτήσεις» της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις, καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποστασιοποιήθηκαν από το κυβερνών κόμμα, είτε στρεφόμενοι προς άλλους σχηματισμούς είτε μπαίνοντας στη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων. Ήδη από πέρσι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις με παρεμβάσεις στα τεκμήρια, ωστόσο, φέτος φαίνεται ότι το… φλερτ μετατρέπεται σε… στενό μαρκάρισμα.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης (ο οποίος ήταν και ο υπουργός Οικονομικών που καθιέρωση το σύστημα της τεκμαρτής φορολόγησης), αφού, βέβαια, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η φιλοσοφία του συστήματος δεν πρόκειται να αλλάξει, υπογράμμισε ότι προφανώς και θα υπάρξουν παρεμβάσεις και βελτιώσεις, όσο το σύστημα και με τη χρήση νέων τεχνολογιών αποδίδει, λέγοντας ότι «μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη για τους συνεπείς την εξέλιξη που έχουμε μέσω των τεχνολογιών αυτών. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω».

Τη σκυτάλη πήρε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επιχείρησε να… κάνει ταληράκια αυτό που είπε ο Κ. Χατζηδάκης, εξηγώντας ότι «οι συνεπείς, εδώ είναι η λέξη κλειδί, το επίθετο κλειδί είναι οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες, θεωρώ είναι λογικό, (σ.σ. να επιβραβευθούν). Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει POS, πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα. Τώρα αν θα φύγουν συνολικά ή αν θα φύγουν σταδιακά, αυτό είναι ένα θέμα απόφασης… Δεν ξέρω αν θα απαλλαγούν εν συνόλω».

Το «κλειδί» βρίσκεται ακριβώς στη λέξη «συνέπεια»: η κυβέρνηση θεωρεί το σύστημα επιτυχημένο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, οπότε οι όποιες ελαφρύνσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από… αποδείξεις και ονόματα (που λέει και το τραγούδι…) ότι οι αυτοαπασχολούμενοι είναι πλήρως συμμορφωμένοι με το πλαίσιο του νόμου. Τότε – και μόνο τότε – θα έρχονται μέτρα θεραπείας στρεβλώσεων και υπερβολών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Για τους υπόλοιπους π.χ. για όσους δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, το πλαίσιο παραμένει το ίδιο.

Πάντως, αυτό που σημειώνεται αρμοδίως είναι ότι αυτό που η κυβέρνηση θα επιδιώξει είναι να υπάρξει μια ισορροπία, ώστε και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να μην αισθάνονται ότι υπερφορολογούνται, αλλά και να μην υπάρξουν εκ νέου φαινόμενα φοροδιαφυγής και μείωσης των δημοσίων εσόδων – τα οποία, άλλωστε, είναι αυτά που δημιουργούν τον δημοσιονομικό χώρο για τις παρεμβάσεις… υπέρ αδυνάτων. Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι βασική επιδίωξη είναι να κλείσει η… πληγή που δημιουργήθηκε από τον φορολογικό νόμο, καθώς οι εκλογές πλησιάζουν και το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν Μαξίμου και Πειραιώς θα ήταν να έχουν τους αυτοαπασχολούμενους «στην κόντρα».

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