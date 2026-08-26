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Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

26.08.2026 07:00

Παραδοσιακή πίτα του Αγίου Φανούριου

26.08.2026 07:00
fanouropita_sintagi

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Η φανουρόπιτα, είναι ένα νηστίσιμο κέικ που «διαβάζεται» και μοιράζεται για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες της άπιστης και σκληρής μητέρας του Αγίου Φανούριου και στο οποίο αποδίδεται η ικανότητα να φανερώνει χαμένα αντικείμενα και πρόσωπα.

Η πίτα παρασκευάζεται την παραμονή της 27ης Αυγούστου ή την ίδια ημέρα και ανάλογα με την περιοχή φτιάχνεται είτε με επτά είτε με εννέα υλικά που συμβολίζουν τις επτά ημέρες της δημιουργίας, τους επτά αρχάγγελους ή τα εννέα τάγματα των αγγέλων. Σύμφωνα με την παράδοση πρέπει να μοιραστεί σε επτά τουλάχιστον πρόσωπα.

Υλικά για τη Συνταγή

380ml χυμό πορτοκαλιού, φρεσκοστιμμένο

210 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα σκόνη

½ κουταλάκι του γλυκού γαρύφαλλο σκόνη

200ml σπορέλαιο ή ήπιο ελαιόλαδο

100 γραμμάρια σταφίδες ξανθές

500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Για το στόλισμα (προαιρετικά)

Ζάχαρη άχνη

Εκτέλεση

1. Αρχικά, σε ένα μπολ ανακατέψτε με τον αυγοδάρτη τον χυμό πορτοκαλιού με την κρυσταλλική ζάχαρη, την κανέλα και το γαρύφαλλο. Αναμείξτε μέχρι να διαλυθεί καλά η ζάχαρη.Στη συνέχεια προσθέστε το σπορέλαιο και χτυπήστε καλά.

2. Σε ένα μικρό μπολ βάλτε τις σταφίδες και μια κουταλιά της σούπας από την ποσότητα του αλευριού. Αναμείξτε μέχρι να καλυφθούν καλά οι σταφίδες και αφήστε το στην άκρη.

3. Συνεχίστε, ρίχνοντας όλη την ποσότητα του αλευριού μέσα στο μπολ με τα υγρά. Ομογενοποιήστε το μίγμα και τελευταίες ρίξτε τις αλευρωμένες σταφίδες.

4. Στο μεταξύ προθερμάνετε το φούρνο στους 180ο C και λαδοαλευρώστε ένα στρογγυλό ταψί ή φόρμα.

5. Αδειάστε το μίγμα στην προετοιμασμένη φόρμα και ψήστε για 30-40 λεπτά, προσέχοντας να μην ξεπεράσετε το χρόνο αυτό, ειδάλλως το αποτέλεσμα θα είναι μια τριφτή φανουρόπιτα.

6. Αφήστε την πίτα να κρυώσει εντελώς και διακοσμήστε με άχνη ζάχαρη.

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