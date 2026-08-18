Τηγανητά στικς από χαλούμι, με άρωμα ανατολής

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Τραγανά τηγανητά στικς από χαλούμι μαζί με δροσερή σως από γιαούρτι και ανατολίτικα μπαχαρικά, που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους.

Ένα πεντανόστιμο σνακ που μπορεί να σταθεί σαν ορεκτικό ή σαν μεζεδάκι μαζί με το ποτό αλλά και σαν συνοδευτικό σε κρεατικά και βραδιές μπάρμπεκιου.

Υλικά για τη Συνταγή

Για την δροσερή σως

1 λεμόνι

170 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι

Αλατοπίπερο κατά βούληση

1 κουταλιά της σούπας μίγμα χαρίσα σκόνη ή πάστα (πιπεριά τσίλι, κόλιανδρο, σκόρδο, κύμινο), ή το μίγμα μπαχαρικών της επιλογής σας

Για τα στικς

3 κουταλιές της σούπας μίγμα ζαατάρ (θυμάρι, ρίγανη, σουμάκι, σουσάμι και αλάτι)

75 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

500 γραμμάρια τυρί χαλούμι

Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

1 χούφτα δυόσμο φρέσκο (προαιρετικά)

Επιπλέον ζαατάρ για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

1. Για την σως, στύψτε το λεμόνι και ανακατέψτε το με το γιαούρτι, το αλάτι και το πιπέρι. Προσθέστε τη σκόνη ή την πάστα χαρίσα και ανακατέψτε με σπειροειδείς κινήσεις, έτσι ώστε η σάλτσα να είναι ελαφρά πικάντικη.

2. Για τα στικς με χαλούμι, ανακατέψτε το ζαατάρ με το αλεύρι σε ένα πιάτο. Κόψτε το χαλούμι σε μακρόστενα κομμάτια που μοιάζουν με τηγανητές πατάτες. Κυλήστε τα στικς χαλουμιού στο μίγμα αλευριού έτσι ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα.

3. Ζεστάνετε το λάδι σε ένα ρηχό τηγάνι με χοντρό πάτο ή σε μια κατσαρόλα.Προσεκτικά, προσθέστε το χαλούμι στο λάδι σιγά σιγά και τηγανίστε το για 2 λεπτά μέχρι να γίνει τραγανό και χρυσοκίτρινο. Στη συνέχεια στραγγίξτε τα σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

4. Πλύντε τα φύλλα δυόσμου, στραγγίξτε τα και χοντροκόψτε τα. Πασπαλίστε τα πάνω από τα στικς όπως και το ζαατάρ και σερβίρετε με μερικές φέτες λεμονιού και το πικάντικο γιαούρτι για βούτηγμα.

Συμβουλή

Η σωστή θερμοκρασία λαδιού για το τηγάνισμα είναι όταν το θερμόμετρο δείχνει 180ο C ή όταν ένα κομμάτι ψωμί ροδίζει σε 20 δευτερόλεπτα.

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