Daily Mail: Χιλιάδες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση μαθητών κάτω των 13 ετών σε Αγγλία και Ουαλία μέσα σε 5 χρόνια

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Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η σεξουαλική βία μεταξύ παιδιών στα σχολεία της Αγγλίας και της Ουαλίας, με νέα στοιχεία να αποκαλύπτουν χιλιάδες καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσω αιτημάτων πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα προς τις αστυνομικές δυνάμεις της Αγγλίας και της Ουαλίας, τουλάχιστον 8.500 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών ηλικίας 13 ετών και κάτω καταγράφηκαν από το 2021 έως το 2025.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 4,7 περιστατικά την ημέρα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι στην ίδια χρονική περίοδο καταγράφηκαν περίπου 2.000 καταγγελίες για βιασμό ή απόπειρα βιασμού, δηλαδή σχεδόν μία τέτοια καταγγελία κάθε ημέρα σε σχολείο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Περισσότερα από ένα στα τρία θύματα στις υποθέσεις βιασμού ήταν ηλικίας κάτω των 13 ετών.

Χιλιάδες περιστατικά με θύματα μικρά παιδιά

Η έρευνα βασίστηκε σε αιτήματα που υποβλήθηκαν στις 43 αστυνομικές δυνάμεις της Αγγλίας και της Ουαλίας, από τις οποίες απάντησαν οι 33.

Στις περισσότερες αναφορές δεν καταγραφόταν η ηλικία του φερόμενου δράστη. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων εκτιμάται ότι οι καταγγελλόμενοι ήταν επίσης μαθητές.

Σε τουλάχιστον 1.890 από τις υποθέσεις σεξουαλικών αδικημάτων με θύματα παιδιά κάτω των 13 ετών, ο φερόμενος δράστης καταγράφηκε ως ανήλικος κάτω των 18 ετών.

Παράλληλα, τα κορίτσια αποτελούσαν την πλειονότητα των θυμάτων στις περιπτώσεις όπου είχε καταγραφεί το φύλο τους. Σχεδόν δύο στα τρία σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών κάτω των 13 ετών είχαν ως θύματα κορίτσια.

Και χιλιάδες υποθέσεις με παράνομες εικόνες ανηλίκων

Πέρα από τις υποθέσεις βιασμού και απόπειρας βιασμού, τα στοιχεία περιλαμβάνουν και περισσότερα από 6.100 περιστατικά που αφορούν κατοχή, λήψη, δημιουργία ή διανομή άσεμνων ή απαγορευμένων εικόνων παιδιών κάτω των 18 ετών.

Τα δεδομένα ενισχύουν τις ανησυχίες για την έκταση της σεξουαλικής κακοποίησης μεταξύ ανηλίκων, αλλά και για τον ρόλο του διαδικτύου και των ψηφιακών πλατφορμών στη διάδοση παράνομου υλικού.

«Εκτεταμένο και κανονικοποιημένο φαινόμενο»

Η Επίτροπος για τα Παιδιά στην Αγγλία, Ντέιμ Ρέιτσελ ντε Σόουζα, χαρακτήρισε τη σεξουαλική κακοποίηση μεταξύ παιδιών στα σχολεία «εκτεταμένη, κανονικοποιημένη και πολύ συχνά κρυμμένη κάτω από το χαλί».

«Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά, όπως δείχνουν αυτά τα στοιχεία, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας», ανέφερε.

Η ίδια τόνισε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα σχολεία και τα κολέγια, αλλά αποτελεί ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα.

Τι απαντά η βρετανική κυβέρνηση

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης χαρακτήρισε τα στοιχεία «αποτρόπαια» και υπογράμμισε ότι τα σχολεία έχουν πλέον θεσμική υποχρέωση να ανταποκρίνονται σε περιστατικά σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται ανασφάλεια στο σχολείο και κανένα παιδί δεν πρέπει να αναγκάζεται να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο μόνο του», ανέφερε.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το προσωπικό των σχολείων εκπαιδεύεται ώστε να εντοπίζει έγκαιρα ανησυχητικές συμπεριφορές και να παρέχει στήριξη στα θύματα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη μείωση της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, έχει δεσμευτεί ότι οι μαθητές θα διδάσκονται από μικρή ηλικία για τις υγιείς σχέσεις και τη συναίνεση.

Η κυβέρνηση παραπέμπει επίσης στον Online Safety Act, μέσω του οποίου οι εταιρείες τεχνολογίας υποχρεώνονται να αντιμετωπίζουν επιβλαβές περιεχόμενο και να ενισχύουν την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

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