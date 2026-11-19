Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε κλινική έπειτα από εισαγγελική παραγγελία των συγγενών του βρίσκεται, τις τελευταίες ώρες, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, όπως αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από το Happy Day.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Alpha, ο πρώτος ξάδελφος του γνωστού μουσικού, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε εισαγγελική παραγγελία, ώστε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ να λάβει την απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη.

Το περιστατικό της μεταφοράς του συνέβη χθες, Τετάρτη, καθώς -όπως επισημαίνει η δημοσιογράφος- οι συγγενείς του θορυβήθηκαν έντονα από την εικόνα που παρουσίασε ο ξάδελφός τους στο τελευταίο βίντεο που ανέβασε στα social media τις προηγούμενες ημέρες στο οποίο ήταν εμφανώς καταβεβλημένος.

«Χθες αργά το βράδυ μίλησα με τον πρώτο ξάδερφό του, τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη με τον οποίο είναι πάρα πολύ κοντά και του έχει σταθεί το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα αμφιταλαντεύτηκε πολύ στο τι πρέπει να κάνει. Αυτό που τον ανησύχησε ιδιαίτερα ήταν το τελευταίο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, που ανήρτησε ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πριν από μερικές ημέρες. Τους ταρακούνησε πολύ και ήταν αυτό που οδήγησε τον Αιμίλιο σε συνεργασία με τον πρώτο του ξάδερφο, τον γιο του Τάκη Βουγιουκλάκη να αποφασίσουν να ζητήσουν και να πάρουν τελικά την εισαγγελική εντολή για να λάβει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ την ενδεδειγμένη ιατρική και ψυχιατρική βοήθεια που του χρειάζεται. Τονίζω και τα δύο, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει ανάγκη και από τα δύο το τελευταίο διάστημα» ανέφερε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Το τελευταίο αυτό βίντεο τους έδειξε ουσιαστικά πως αυτή η λύση είναι μονόδρομος» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Θέλω να πιστεύω σε ένα θαύμα – Αν δεν ήμασταν μαζί 65 χρόνια, η ζωή μου θα ήταν άχαρη» (Video)

Κατερίνα Λέχου: «Η γυναίκα είναι πάντα στη δεύτερη γραμμή – Αυτό που νιώθω τώρα πιο πολύ είναι ο φασισμός για τη νεότητα»

Ο πρίγκιπας Χάρι δηλώνει 100% έτοιμος να ξαναπάει στο στρατό, αν χρειαστεί να πολεμήσει τη Ρωσία