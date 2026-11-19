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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σε συζήτηση με την Ντίβια Θάνι Global Editorial Director του Condé Nast Traveller.
Η συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο του συνεδρίου «Reimagine Tourism 2026», που διοργανώνει η «Καθημερινή».
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