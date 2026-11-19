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Η επιτυχία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη «Όλα αυτά που φοβάμαι» συμπεριλαμβάνεται στο μουσικό πρόγραμμα του πολυαναμενόμενου βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto 6, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στους Έλληνες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Καθώς οι παίκτες εξερευνούν την εικονική πόλη Vice City, έχουν την ευκαιρία να ακούσουν την ελληνική ερμηνεία μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού «Kaleidoscope FM» του παιχνιδιού. Η συγκεκριμένη μουσική προσθήκη έγινε γρήγορα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να δημοσιεύουν σχετικά αποσπάσματα από τη διάρκεια του παιχνιδιού, στα οποία το κομμάτι ακούγεται στο παρασκήνιο.

Η δημόσια αντίδραση της ερμηνεύτριας

Η εξέλιξη αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την ίδια την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Η τραγουδίστρια εξέφρασε δημόσια την έκπληξή της για τη συμπερίληψη του κομματιού της στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε μια φωτογραφία προσαρμοσμένη στην εικαστική αισθητική του παιχνιδιού και ευχαρίστησε τους δημιουργούς και τους υπεύθυνους για αυτή την απροσδόκητη, όπως τη χαρακτήρισε, τιμή.

Η ιστορία πίσω από τη διασκευή του 2004

Το τραγούδι «Όλα αυτά που φοβάμαι» κυκλοφόρησε το 2004, συμπεριλαμβανόμενο στον δίσκο της ερμηνεύτριας με τίτλο «Να σε βλέπω να γελάς». Πρόκειται για την ελληνική διασκευή του γνωστού κομματιού «How You Remind Me» του συγκροτήματος Nickelback.

Η ενσωμάτωσή του στη μουσική επένδυση του Grand Theft Auto VI (GTA 6), το οποίο κυκλοφόρησε έπειτα από αναμονή 13 ετών, δίνει ένα ιδιαίτερο ελληνικό στοιχείο στη δημοφιλή σειρά βιντεοπαιχνιδιών και αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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