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Στη σύλληψη μιας 30χρονης εργαζόμενης σε σούπερ μάρκετ της Αργαλαστής προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (18/11) αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νοτίου Πηλίου, για την υπόθεση της 12χρονης που μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου ύστερα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η γυναίκα φέρεται να πούλησε στην ανήλικη ένα μπουκάλι βότκα και ενεργειακά ποτά, πριν από το περιστατικό που οδήγησε στη νοσηλεία της.

Η 12χρονη, αφού προμηθεύτηκε τα ποτά, συναντήθηκε με την παρέα της και πήγε στα σκαλιά εκκλησίας στο κέντρο της Αργαλαστής. Εκεί φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη αδιαθεσία και η κατάσταση της υγείας της να επιδεινωθεί.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο πατέρας της τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία την επείγουσα διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου.

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